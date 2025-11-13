紀卜心拍地板業配片掀爭議 遭酸「浪費食物」本尊反擊了

網紅紀卜心以甜美外型受粉絲喜愛，Instagram坐擁超過92萬追蹤粉絲，人氣居高不下，但人紅是非多，她的每個舉動也不時會被放大檢視。紀卜心今年3月宣布買房，昨（12日）在社群上傳一支開箱新居地板的短影片，親自示範打翻飲料、灑出醬料的情境，怎料這段看似可愛幽默的影片，卻意外掀起部分網友不滿，質疑她「浪費食物」。

影片中，紀卜心化身「吃東西很雷的人」，誇張地演出打翻飲料、醬料、食物掉地的橋段，並邊擦地邊實測，展現輕鬆活潑的氛圍，她強調，自己選用的地板材質適合容易手滑打翻東西的人使用，「很方便清潔，還防水、防潮、防發霉！適合像我這樣粗心大意，吃東西像嘴巴破洞的人，而且它很耐磨耐用！我在家拖拉行李、器材都不擔心」

然而影片上架後，卻慘遭部分網友留言批評質疑「浪費食物？」，對此，紀卜心親自回應該則留言，以三個淚眼符號，哭笑不得反擊：「妳看電視劇會去對劇組提出疑問說在餐廳用餐拍攝的食物有沒有浪費嗎？我平時也不會隨便浪費食物，謝謝」，強調不會隨意浪費食物，希望外界理性看待內容創作。

回顧過去，她與百萬YouTuber小吳共同創立的手搖飲品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，曾因乳源標示不清問題遭消基會點名，被質疑宣傳內容誤導消費者，當時品牌稱使用「北海道鮮奶茶」，卻被發現實際採用日本生乳粉，後續因公關應對不當而引發輿論風波。

此次地板業配影片風波再度讓紀卜心站上輿論浪尖。不過仍有不少粉絲留言力挺，：「超用心的拍攝！！新家願意這樣拍」、「這個影片好有心，新家還願意用髒來實測」。

