紀卜心拍業配遭嗆「浪費食物」 本人親上火線回應

紀卜心拍業配遭炎上。（圖／翻攝自紀卜心IG）





網紅紀卜心先前因為創立的飲料品牌乳源標示不清，陷入「假奶風波」，後來再嗆網友「你是文盲？」掀起熱議，IG粉絲也從原本的百萬跌到至今92萬。一舉一動都被放大檢視的她，近期拍攝業配影片時，又遭到質疑「浪費食物」，她也親上火線回應了。

紀卜心在今年生日前夕宣布買下人生第一間房，並在頻道開箱新家。昨（12）日她透過業配影片分享家中地板，並飾演一個「吃東西很雷」的人，包含把醬料噴到地上、粗心打翻飲料、吃東西就像嘴巴破洞一樣狂掉屑屑，不過此舉卻引來網友不滿。

廣告 廣告

不少人大讚紀卜心的新家很漂亮、影片很用心，不過有網友留言「飲料怎辦」、「我看到蛋塔掉地上，可惜了」，她也分別回應，「我喝很多啦，最後剩一些喝不完沒氣了才加水當拍攝道具」、「那塊太大塊了我有撿起來吃掉⋯還好新家地板很乾淨，後面是真的吃炸雞掉的小屑屑。」

紀卜心回應網友。（圖／翻攝自紀卜心IG）

紀卜心回應網友。（圖／翻攝自紀卜心IG）

還有人質疑「浪費食物？」紀卜心也親上火線回應，「妳看電視劇會去對劇組提出疑問說在餐廳用餐拍攝的食物有沒有浪費嗎，我平時也不會隨便浪費食物，謝謝。」並附上3個眼眶含淚的表情符號。

紀卜心被質疑浪費食物。（圖／翻攝自紀卜心IG）

紀卜心被質疑浪費食物。（圖／翻攝自紀卜心IG）



【更多東森娛樂報導】

●假奶風波時隔5個月！小吳再提奶精自嘲：從小就喝奶精的

●十盛手搖陷風波！紀卜心甩負評「登大銀幕」變愛情顧問

●十盛奶茶陷風波！紀卜心「愛情戲被剪光」導演發聲了

