紀卜心拍片「打翻食物」曝光被酸！本尊親回45字回應

娛樂中心／饒婉馨報導

網紅紀卜心IG擁有高達92.7萬的追蹤，不過因為名氣大也更受大眾放大檢視，並且過去曾多次引發爭議遭網友炎上。近日她上傳一部業配影片，卻遭網友質疑她浪費食物，她本人也親自回覆並反問：你看電視會這樣問嗎？





網紅紀卜心拍業配影片，3種行為卻遭網友質疑她浪費食物。（圖／翻攝自紀卜心IG）

網紅紀卜心在今年3月，興奮宣布買了人生首間房子。她於11月12日在個人IG社群平台上發布一則短影音，除了業配新家地板，也順勢展現裝修成果。她為了凸顯地板的各項功能性，便刻意演「吃東西很雷的人」，包括：醬料噴在地板、打翻飲料、吃東西時意外掉屑。然而，她一連串行為引來網友批評、不滿。對此，她本人也在留言區親自做出回應。

紀卜心對於網友質疑親自做出回應，並反問：你看電視會提出這種問題嗎？（圖／翻攝自紀卜心IG）





紀卜心對網友留言「浪費食物？」，先是回「沒看留言？」，網友接著便說「有呀、但是還是有疑問呀」；對此紀卜心親自回應，並且特別加上3個哭臉表情符號強調「妳看電視劇會去對劇組提出疑問說在餐廳用餐拍攝的食物有沒有浪費嗎，我平時也不會隨便浪費食物，謝謝」。近年來她爭議不斷，包括她和YTR見習網美小吳開設的手搖品牌，遭消基會抓包「奶品標示不清」，陷入假奶風波，被大量網友抵制，事後她又回嗆網友「文盲」，之後又在影片中被抓包，她逛街時為了看衣服價格大力拉扯領口到快變形；儘管事後有出面道歉解釋，但多數網友似乎不買單，造成她人氣明顯下滑。





原文出處：紀卜心拍片「打翻食物」被轟浪費！本人淚回45字反問：你看電視會這樣？

