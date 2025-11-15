紀卜心「拍影片打翻食物」遭轟浪費 反嗆網友：你看電視劇會這樣問？
擁有92萬IG追蹤數的網紅紀卜心，12日分享一段開箱新家地板的業配影片，內容中她模擬生活情境，將飲料、醬料等食物打翻於地板上，強調地板具有「防水、防潮、防霉、易清潔」等特性。然而影片曝光後，引來部分網友批評其行為是「刻意浪費食物」，對此，紀卜心也親上火線反擊了。
紀卜心在影片中刻意扮演一位「常手滑」的吃貨角色，製造飲料灑落、食物掉地等橋段，藉此突顯地板材質的耐污與實用性。這支影片原意是配合地板業配呈現實際應用情境，卻引來網友留言質疑她為了廣告效果而浪費食物。
對此，紀卜心親自回應爭議，透過社群回覆網友留言表示：「妳看電視劇會去對劇組提出疑問說在餐廳用餐拍攝的食物有沒有浪費嗎？」她指出，該影片屬於模擬情境表演，並非真實生活，也強調自己平時並不隨意浪費食物，呼籲外界不必過度解讀。
這並非紀卜心首次因社群內容引發話題。今年稍早，她與網紅小吳合作經營的手搖飲品牌「十盛」，因產品標示問題被質疑「賣假奶」，事後她嗆網友「文盲」；又因街頭互動影片中動作粗魯而惹議，頻頻陷入爭議風波。
看更多 CTWANT 文章
被通緝飛大陸自首？八炯反嗆「100萬賞金太低」：瞧不起台灣人
80歲老婦「1萬紅包塞嘴」悶死癱瘓兒 律師嘆最後的道別：是愛也是絕望
獨／八旬母心碎送癱兒「去媽祖那邊…」 辯護律師揭秘：本想一起走
更多熱門影音：
黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」
胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應
NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重
其他人也在看
拍影片食物狂掉遭批浪費！紀卜心親出面反擊
[NOWnews今日新聞]百萬網紅紀卜心繼去年自創飲料品牌爆出「假奶」風波後，近日再度爆發爭議。12日她於Instagram上傳一則地板業配影片，化身吃東西很雷的人，飲料、食物、醬料等都灑在地板，不料...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃金果4顆988元！龜吼攤商挨轟宰客 老闆喊冤：賴清德來也一樣
黃金果4顆988元！龜吼攤商挨轟宰客 老闆喊冤：賴清德來也一樣EBC東森新聞 ・ 1 天前
只買酸辣湯加收10元！南機場夜市「知名水餃店」曝收費原因
台北南機場夜市阿亮水餃館單點酸辣湯加收10元引發爭議！消費者抱怨未占座位卻被額外收費，店家解釋是為避免影響水餃銷售。相較之下，同區域秀昌與來來水餃未有類似規定。消保官表示，業者若事先公告則不違規，否則可能面臨2萬至10萬元罰鍰。店家雖已張貼公告，但建議應放在結帳處或價目表上，以利顧客清楚看到。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
金秀賢陷私生活爭議！遭求償20億 法院「理由不夠」開庭進度曝光
韓國男星金秀賢今年3月遭已故女星金賽綸遺屬爆料，指他與金賽綸在對方未成年時期便開始交往、長達6年。對此，金秀賢方多次澄清，強調雙方是在金賽綸成年後才發展關係。捲入私生活爭議的金秀賢，遭家電品牌 Cuckoo等多家廣告主提起的損害賠償訴訟，現已正式進入法庭程序。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
宜蘭縣議會國民黨團呼籲中央政府比照0728豪雨釀災 專案核准提高鳳凰颱風災害補助標準
鳳凰颱風及東北季風共伴效應帶來宜蘭縣嚴重水患災情過後，縣府與各公所已立即秉持「從寬、從簡、從速」啟動各種災害協助與救助方案。然而根據現有「宜蘭縣災害救助金核發標準」，住家淹水達五十公分以上者，每戶發給新臺幣一萬元整。受限於自治法規，補助金額難以上調，對災民幫助有限。宜蘭縣議會國民黨團於今（十四）日呼籲中央政府比照0七二八豪雨釀災專案核准提高鳳凰颱風災害補助標準。縣議會議長張勝德、黨團書記長林義剛議員、副書記長楊弘旻議員、發言人黃琤婷議員、陳鴻禧議員、林岳賢議員、沈志弘議員共同出席。宜蘭縣議會國民黨團表示：行政院是國家最高行政機關，依照水災災害救助種類及標準第十一條：「水災災害特別嚴重，經中央災害防救業務主管機關報行政院核定者，得酌增救助、補助。」據此，宜蘭縣議會國民黨團呼 ...台灣新生報 ・ 1 天前
翻牆撬窗闖前女友家偷15萬 男出庭稱「拿回自己的錢」法官不信
邱姓男子跟林姓女友分手後，自認交往期間也有付出，翻牆溜進前女友家，持鐵鏟撬窗闖入客廳聚寶盆拿走15萬元，事後辯稱只是拿回自己的錢；台南地方法院不採信，依加重竊盜及侵入住宅罪判他應執行徒刑7月，可易科罰金。去年12月23日深夜，邱男趁前女友不在家，翻越住處圍牆進入車庫，持鐵鏟撬開窗戶鑽入屋內，從客廳電自由時報 ・ 1 天前
日本網紅逛九份老街！嘆「就是在山坡上的商店而已」 台灣人反應曝
台灣每年都有許多來自國外的觀光客，其中又以日本、南韓、東南亞等國的遊客居多，其中「九份」更是許多外國遊客來台灣必去的景點之一，然而近日就有日本遊客拜訪九份後，直言「就一些商店在山坡上而已」，引發台灣網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
李運慶認二寶出生「長女情緒變不穩定」出現1行為 驚嘆：倒退期
男星李運慶跟洪詩在2023年步入婚姻，本就育有一個女兒的他們，在上個月開心迎接二寶誕生，一家四口幸福美滿。不過，近日，李運慶也分享自從二寶誕生之後，大女兒心情產生的一些變化，坦言情緒與過去相比來得較為不穩定，讓他直呼：「原來這就是倒退期」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
影／彰化市心靈成長講座爆滿 沈茂根分享「讓人生成功」關鍵心法
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化市公所主辦的2025心靈成長系列講座於今（14）日晚上在彰化生活藝文互傳媒 ・ 1 天前
串流小編公開調侃NewJeans 「深夜急道歉」 粉絲不買帳
串流小編公開調侃NewJeans 「深夜急道歉」 粉絲不買帳EBC東森娛樂 ・ 1 天前
龜吼漁港驚傳「天價黃金果」坑殺僑胞！ 攤商出面喊冤：價格就寫在那
資深媒體人彭華幹昨（13）日在臉書發文，表示一名友人招待美國回來的僑胞到龜吼漁港觀光，好奇買了名為「黃金果」的水果，一顆竟要價250元，事後在網路查詢價格，驚覺遭到坑殺，怒批「我們的國旅會每況愈下，這些都是原因」。對此，攤商也出面澄清，當下都有明確告知價格，還少算對方8塊錢，對彭華幹的指控感到失望。鏡報 ・ 1 天前
內政部：未放棄中華民國以外國籍村里長 應解職
（中央社記者賴于榛台北14日電）陸配村長鄧萬華因違反國籍法遭解職，不過她打贏訴願，花蓮縣府撤銷原機關處分。內政部指出，國籍法明定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職日1年內完成放棄並提出佐證資料，未辦理者，權責機關均應依法辦理解職，機關無自行解釋空間。中央社 ・ 1 天前
彰化男酒駕撞死人還肇逃 國民法官參審判8年 (圖)
黃姓男子2年前酒駕撞死機車騎士且肇逃，案經彰化地方法院國民法官法庭審理，14日依酒駕致人於死及駕車肇事致人於死逃逸等2罪，判處黃男應執行8年刑期，可上訴。中央社 ・ 1 天前
來台10年拿「永久居留證」！金針菇拍MV回饋台灣
娛樂中心／王靖慈報導南韓Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」因學習中文而來台就讀大學，從此深深喜愛台灣並選擇定居。頻道中常分享台韓文化相關主題，以其古靈精怪的風格吸引了135萬粉絲訂閱。近日她興奮的在影片中宣布自己拿到「新身分」，並同步加碼推出10週年計畫，將拍攝一支宣傳台灣的MV，消息一出也讓粉絲相當驚喜。民視 ・ 1 天前
演唱會擬留票國外客 陳世凱：台灣粉絲權益會確保
（中央社記者黃巧雯台北14日電）交通部長陳世凱提出與演唱會合作，保留票給國外旅行社以吸引旅客來台，引發討論。他二度回應表示，這是為吸引更多國際級藝人來台開唱，細節還在研議，會確保本國粉絲權益。中央社 ・ 1 天前
115學測直尺新規出爐！違規樣式一次看 圓洞、符號都NG
115學年度大學學測即將於115年1月17日至19日連續3天舉行，大學招生委員會聯合會於近日召開試務說明會，大考中心也在會中公布，學測、分科測驗可使用與不可使用的直尺規格。值得注意的是，不少考生攜帶入場的直尺上，如有不同大小的「圓洞」設計，或印有各式圖案、符號或掛孔，均屬「不可使用」樣例，禁帶原因是擔心會造成不同解讀，而影響作答時間。中時新聞網 ・ 1 天前
公車上的「神秘紅板子」是什麼？ 網笑：急煞的時候就知道
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導每天搭公車通勤，你是否也會對公車內的神祕設備感到好奇？近日一名網友在FB社團「路上觀察學院」分享一張公車內部照片...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鏡觀／鄭麗文為國民黨示範如何當個中國人
以前國民黨中央是個冷衙門，不過，現在不一樣了。自從鄭麗文上任黨主席後，這位新主席的一舉一動、一言一行都是新聞。比如說，上週她跑去參加由「台灣地區政治受難人互助會」主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，悼念政治受難人及犧牲者家屬。鏡報 ・ 1 天前
快訊／胡釋安認了借粿粿暫住！3點聲明澄清：已請她搬離
快訊／胡釋安認了借粿粿暫住！3點聲明澄清：已請她搬離EBC東森娛樂 ・ 2 天前
聯卡中心總經理交接 呂蕙容上任端出四大業務方向
聯卡中心 11 月 13 日完成新舊任總經理交接。任職超過 11 年的林棟樑正式退休，新任總經理由現任信託公會秘書長、曾在金管會銀行局服務逾 20 年的呂蕙容於 11 月 16 日接任。呂蕙容表示，將致力於推動支付科技創新業務，打造安全、便利的支付生態系。太報 ・ 1 天前