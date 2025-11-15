紀卜心「拍影片打翻食物」遭轟浪費 反嗆網友：你看電視劇會這樣問？

紀卜心再度捲入爭議。（圖／翻攝IG／eatzzz7）

擁有92萬IG追蹤數的網紅紀卜心，12日分享一段開箱新家地板的業配影片，內容中她模擬生活情境，將飲料、醬料等食物打翻於地板上，強調地板具有「防水、防潮、防霉、易清潔」等特性。然而影片曝光後，引來部分網友批評其行為是「刻意浪費食物」，對此，紀卜心也親上火線反擊了。

紀卜心在影片中刻意扮演一位「常手滑」的吃貨角色，製造飲料灑落、食物掉地等橋段，藉此突顯地板材質的耐污與實用性。這支影片原意是配合地板業配呈現實際應用情境，卻引來網友留言質疑她為了廣告效果而浪費食物。

紀卜心拍業配影片呈現效果，卻被網友質疑浪費食物。（圖／翻攝IG／eatzzz7）

對此，紀卜心親自回應爭議，透過社群回覆網友留言表示：「妳看電視劇會去對劇組提出疑問說在餐廳用餐拍攝的食物有沒有浪費嗎？」她指出，該影片屬於模擬情境表演，並非真實生活，也強調自己平時並不隨意浪費食物，呼籲外界不必過度解讀。

這並非紀卜心首次因社群內容引發話題。今年稍早，她與網紅小吳合作經營的手搖飲品牌「十盛」，因產品標示問題被質疑「賣假奶」，事後她嗆網友「文盲」；又因街頭互動影片中動作粗魯而惹議，頻頻陷入爭議風波。

