紀子妃弟捲詐騙案！受害者「貸1億投資」慘血本無歸

紀子妃的弟弟川嶋舟捲入詐騙案件。圖／東方IC

日本皇室的紀子王妃是現今日本皇儲秋篠宮文仁親王之妻，也是當今天皇德仁的弟媳，而紀子妃的弟弟川嶋舟近日卻捲入詐騙案，一名詐騙受害者出面控訴，他在2010年4月時結識川嶋舟，在後來的會面中，川嶋舟請求受害者協助完成專案，於是受害者跟家人、熟人共貸出超過1億日圓的金額，沒想到一個月後專案宣布中止，錢也拿不回來。

綜合日媒報導，這名受害者田中（化名）在2010年4月時，透過自稱是築地水產公司社長的佐藤（化名）介紹，結識了紀子妃的弟弟川嶋舟，當時佐藤告訴田中說，川嶋舟就是紀子妃的弟弟。

2011年2月時3人再度一起吃飯，川嶋舟當時拜託田中幫忙投資佐藤的專案計畫，還說只要成功後就可以獲得牧場、飼養馬匹。田中透露，身為平民對皇族親戚的信任感很強，因此相信川嶋舟所說的話；而佐藤的專案計畫最初於2009年提出，涉及福島縣二本松市約50萬坪土地的收購，佐藤聲稱因為接待費用長期不足，希望田中能夠協助投資，一旦專案成功，就可以馬上回本。

田中一聽信以為真，就跟家人、熟人合計貸款超過1億日圓（約新台幣2016萬元）的金額給佐藤。沒想到一個月後，發生日本大地震，田中隨即被佐藤告知專案已經中止，田中氣得質問佐藤，卻被對方以各種投資計畫拖延搪塞，導致警方介入調查的時間較晚。田中崩潰表示，「川嶋舟的存在讓我們始終難以放棄信任，也導致我們報警的時間延後」。

當日本記者詢問佐藤時，佐藤表示不接受採訪，僅接受記者以書面方式提出問題，之後再考慮是否回答。事實上，川嶋舟過去曾涉及投資糾紛，多次捲入爭議中，如今田中的控訴，恐怕會讓日本皇室蒙塵，降低皇室親戚在民間的信任度。



