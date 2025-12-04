紀寶如曝袁惟仁最新病況仍住院 將赴台東探視送關懷

紀寶如證實袁惟仁是因「肺部發炎」住院，身體狀況並非外界傳言的那麼嚴重。（圖／蘇聖倫攝）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年在上海腦溢血跌倒昏迷，2020年又在台東住處摔倒，長期臥床休養的他上月29日又被救護車緊急送網台東馬偕醫院治療。今（4日）台灣優質生命協會秘書長紀寶如出席活動時，鬆口證實袁惟仁是因「肺部發炎」住院，身體狀況並非外界傳言的嚴重。

今日紀寶如與黃國倫、寇乃馨、湯蘭花、周丹薇等人出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，她強調：「小胖老師的狀況沒有想像中那麼嚴重，就是肺發炎，住院觀察就好，請大家為他禱告。」坦言有跟袁惟仁二姊連絡上，表示對方就是「肺部發炎」，治療後的狀況穩定。

紀寶如也提到，袁惟仁的經濟現況無需擔憂，身邊一直有許多好友在默默給予協助。她同時表示，自己已有兩年未親自探望，計劃在明年1月25日赴花蓮光復鄉送愛心時，順道前往台東探視袁惟仁，為他送上關懷與祝福。

第二屆「聖誕文化藝術嘉年華」將自12日起連續3天在新光三越香堤大道廣場，聚集近百位藝人參與，12日晚間7點20分台北市長蔣萬安將親臨致詞並代表佳音教會致贈捐款，捐款由弱勢團體之一的日光之家更生人職能培訓中心陳健榮牧師代表接受。

