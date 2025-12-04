紀寶如曝袁惟仁「真實病況」 經濟「有好友相助」、預計1月前往探望

紀寶如（右3）談袁惟仁病況。潘佳琪攝

聖誕節即將來臨，黃國倫、寇乃馨夫婦攜手號召200多位藝人及20個團體，將於12月12日到14日舉行「2025聖誕文化藝術嘉年華」，集合歌手演唱、原住民豐年祭、街頭舞蹈、文化藝術、電音浪潮、文創市集，提前炒熱聖誕氣氛，把愛分享給更多人！今（4日）舉辦展前記者會，資深藝人紀寶如也到場分享近況，以及談到袁惟仁（小胖老師）的近況。

紀寶如透露，有跟袁惟仁二姊聯絡：「其實小胖老師沒有像想像中的那麼嚴重，就是肺發炎，現在還在住院，也在慢慢康復中。」至於小胖老師的經濟狀況是否需要幫忙，她透露有一群好朋友在固定幫他的忙：「演藝圈大家就是互相扶持，所以雖然小胖老師這樣子，這群好朋友持續幫助他，給他經濟上的幫助，很謝謝他們。」

紀寶如（右4）預計1月去探望小胖老師。潘佳琪攝

另外，紀寶如1月25號預計前往花蓮光復鄉做公益活動，打算屆時再去看小胖老師，她透露大概已經有兩年沒看到他了。袁惟仁於2018年10月第一次因腦溢血倒下；2020年10月於台東老家休養時傳出跌倒加劇病勢；前陣子又傳出身體不適的消息，今日紀寶如的回應也讓大家稍稍放了心。



