即時中心／潘柏廷報導

1979年高雄爆發的美麗島事件，不少黨外人士如施明德、陳菊、姚嘉文被控涉犯叛亂罪鋃鐺入獄，但也產生以受難者家屬，以及辯護律師形成的新興黨外勢力，使得民主運動持續發展，繼續挑戰國民黨威權統治。時至今（10）日不僅為美麗島事件46週年，更是「世界人權日」的日子，行政院長卓榮泰在臉書引近期國片《大濛》的話說「致敬 台灣民主路上的雲與霧」，並強調「自由台灣 我們一起守護」。

卓榮泰今日在臉書表示，過去威權政府統治的年代，有無數人因表達政治主張而遭受迫害，失去自由、甚至付出生命的代價。那些留在歷史檔案裡的，不只是文字，更是真實生命的痕跡。

同時，卓榮泰指出，今日台灣能與全球民主陣營一起並肩而立，是一代又一代的人們，集結不屈的意志，帶領台灣一步步走出恐懼，讓名為「自由」的種子落土；又因為一代又一代的人，鼓起勇氣不斷對那段空白時代的提問，而造就了今日百花齊放的「民主」，讓世界都驚艷、關注。

「我們無比珍惜台灣今天所擁有的一切。也因為如此，我們保存記憶，提醒彼此、不遺忘，才能避免重蹈覆徹」，卓榮泰認為，透過調查真相、還原歷史，才能讓社會真正和解，重建社會信任，並彌補對受難者及家屬們的傷害，恢復受難者的清白、尊嚴及名譽。

卓榮泰也表示，如總統賴清德所說，台灣絕對不走回頭路，也絕對不容忍台灣社會再一次發生過去的慘痛的傷害；絕對不允許任何人、任何勢力，包括外來威權的勢力，讓台灣再度退回沒有民主自由的時代。

最後，卓榮泰強調，民主，是台灣唯一的方向，「我們會持續堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾。自由台灣，我們一起守護」。





原文出處：快新聞／紀念世界人權日！卓揆引《大濛》經典名句：致敬台灣民主路上的雲與霧

