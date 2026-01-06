紀念俄烏戰爭死去的北韓士兵 金正恩視察「親自鏟土、開堆高機」

2026年1月6日，北韓領導人金正恩參觀了海外軍事作戰功勳紀念館的建築工地，親自操作堆高機。路透社



據南韓媒體今天（1/6）報導，北韓最高領導人金正恩，昨天視察海外軍事作戰功勳紀念館的建築工地，紀念俄烏戰爭中死去的北韓士兵，並親自鏟土、開堆高機，參與現場作業，值得注意的是，金正恩的女兒金朱愛也一同出席，評論認為，這是為了傳達政治訊息：「父親金正恩能帶領未來世代，走向穩定與繁榮」。

據韓媒《中央日報》報導，本月5日，北韓最高領導人金正恩與女兒金朱愛、妻子李雪主，以及政府幹部們，一同視察「海外軍事作戰功勳紀念館」的建築工地，這是用來紀念因支援俄烏戰爭而陣亡的北韓士兵。

從北韓釋出的畫面可以看到，金正恩親自操作堆高機，參與現場作業，並在植樹儀式過程，拿起鏟子挖土。

2026年1月6日，北韓領導人金正恩參觀海外軍事作戰功勳紀念館的建築工地，親自拿起鏟子挖土。路透社

金正恩在視察時表示：「這座紀念館是感謝與敬意的結晶，獻給代表祖國偉大榮譽的人們」、「這也象徵朝鮮兒子們的英雄氣概。」

金正恩指出：「隨著這項建設完工，我們的首都將誕生一座，象徵勝利傳統教育的重要精神據點」、「人們將在戰勝節等節日，一同紀念英雄，向全世界展示偉大祖國的永恆不滅，以及人民軍的必勝威力。」

評論認為，金正恩試圖將派兵決策，塑造成不同於過去領袖的成就，以及傳承給未來世代的政治資產，另外，金正恩與象徵未來世代的女兒金朱愛，一同進行植樹活動，也與此政治意圖有關。

2026年1月6日，北韓領導人金正恩參觀海外軍事作戰功勳紀念館的建築工地，女兒金朱愛、妻子李雪主，以及政府幹部們在旁陪同。路透社

統一研究院資深研究員吳慶燮（오경섭，音譯）認為：「第九次黨代表大會即將召開，金正恩的視察行程，應是為了強化對於領袖的絕對忠誠與內部團結」、「近期在重要活動，頻繁帶著女兒亮相，強調『父親金正恩』能帶領未來世代，走向穩定與繁榮。」

