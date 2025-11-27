紀念光復 陸重映賽德克‧巴萊

描述台灣原住民賽德克族頭目莫那·魯道發起的「霧社事件」、由導演魏德聖執導的電影《賽德克‧巴萊》，將分成上下兩部，於12月12日、13日在大陸接力上映。《賽德克‧巴萊》濃縮剪輯版曾在2012年5月在大陸上映，片長153分鐘，當時拿到1652萬元人民幣票房。這次上下部分開上映，片長增加了123分鐘。

電影取材自台灣原住民浴血奮戰日本軍警、反抗侵略屠殺的真實歷史，海報通過左右構圖呈現上下兩部的史詩脈絡，並標明「紀念台灣光復80周年」、「血戰日寇，粉碎日本軍國主義陰謀」等字樣。影片曾入圍第68屆威尼斯國際電影節金獅獎，目前豆瓣評分為8.9分。

廣告 廣告

據觀察者網報導，電影2012年在大陸公映前，魏德聖曾接受大陸媒體採訪。媒體問及如何看待網上評論認為影片給人造成「親日」或「仇日」並存的評價？

「在電影裡面沒有刻意要醜化，但也沒有美化日本人」，魏德聖回應：「我只想讓大家來反省這段歷史，文明與野蠻怎麼界定？美國文明是我們的文明嗎？那為什麼我們會用美國的價值觀去看待全世界的文明？他們已經陷入自己認知的『西方文明』中了。我真的建議看電影的觀眾，卸下文明的偽裝。」

魏德聖接著表示，「野蠻」的人有乾淨的時候，「文明」的人卻在想怎麼侵略別人。談到影片創作理念，魏德聖說，影片所呈現的是台灣原住民對日本殖民統治反抗的一段歷史。他認為，每個人每個民族都有屬於自己的特殊顏色，而現代社會抹掉了這種個性化色彩。魏德聖說，「希望《賽德克‧巴萊》能讓世界從歷史的源頭了解台灣」。