紀念兩市友誼 新市將設山形路

日本山形市長佐藤孝弘與議長丸子善弘率訪團前來，市府於新市區新設道路 設立「山形路」。 （市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

日本山形市長佐藤孝弘與議長丸子善弘率訪團一行三十六人至市府拜會，由市長黃偉哲親自接待，黃偉哲特地頒發「台南市榮譽市民證書」給長谷川幸司前議長，感謝其長年推動台南與山形交流貢獻，為紀念雙方友誼，將於新市的新設道路，命名為「山形路」。

山形市與台南市於二０一七年締結友誼市以來，交流頻繁，雙方首長多次互訪。此次訪團除山形市府、山形市議會及山形商工會議所外，並有山形縣日華親善協會及山形商工界同行，再度展現對台南深厚情誼。

黃偉哲市長感謝山形市多年來積極與台南市互動，九月他出訪山形參加「芋煮節」時，不僅受到山形各界熱情款待，更收到山形市協助台南風災重建善款，展現兩市間真摯情誼。

黃偉哲也宣布，為紀念台南與山形間長久以來友好關係，將新市區一條新設道路命名為「山形路」，象徵兩市情誼長存、友好永續，並致贈道路命名公文影本給佐藤市長。黃偉哲表示，期待雙方日後在文化、觀光、教育、體育及產業等面向，能有更多元友好交流，兩市友誼世代相傳。

佐藤孝弘表示，山形市日後也將繼續努力深化兩市關係，期待兩市交流能蓬勃發展。雙方也至台南大遠百成功店弘前蘋果展售攤位前，弘前市長櫻田宏致意，祝福弘前蘋果今年在台南、台灣銷售長紅，兩地也如同蘋果寓意一樣平平安安。

山形市為日本山形縣廳所在，擁有藏王溫泉等觀光資源，並以日本東北四大祭典之一「花笠祭」聞名。台南、山形交流密切。