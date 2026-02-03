紀念勞動黨第9次全代會？衛星照揭「大批兵力集結平壤」疑辦閱兵

在北韓即將召開朝鮮勞動黨第9次全國代表大會之際，最新衛星影像顯示，數百名士兵集結在平壤附近的訓練場進行行進排練。分析指，這可能是在為紀念全代會而舉行的大型閱兵做準備。

圖為勞動黨80週年閱兵式。（資料照／美聯社）

《韓聯社》引述專門分析北韓的網站《北緯38度》（38 North）報導稱，美國遙感衛星數據公司「行星實驗室」（Planet Labs）拍攝的影像顯示，數百名北韓士兵在美林訓練場（Mirim Parade Training Ground）集結列隊。畫面更顯示，士兵列隊排出象徵朝鮮勞動黨黨徽的鐮刀、鐵錘和筆圖案。

南韓聯合參謀本部公報室室長李誠俊今（3）日在國防部例行記者會提到，南韓軍方已發現北韓在美林機場及金日成廣場等地，進行與閱兵相關的準備活動，但平壤方面是否會正式舉行閱兵仍有待觀察，現階段以民間層面的準備工作為主。

圖為1月16日，金正恩 出席朝鮮社會主義愛國青年同盟成立80週年紀念大會 。（圖／路透社）

報導稱，有意見指出，鑑於北韓有時會以非正規軍隊的「工農赤衛軍」為主體舉行閱兵式，此次同樣不能排除這種可能性。

朝鮮勞動黨全國代表大會每5年召開一次，是該國最高級別決策機構就未來5年的對內對外政策方向，作出部署的最大規模政治活動。雖然具體召開日期尚未公佈，但南韓方面此前研判，可能在本月上旬至中旬期間舉行。

不過，《北緯38度》分析認為，由於平壤近來頻繁公布經濟建設項目竣工的消息，最高領導人金正恩在軍事方面的公開活動也明顯增加。若北韓希望在全代會前進一步展示經濟成果或推進武器試驗，全代會可能會就因此延後舉辦。

