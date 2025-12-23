紀念北捷英勇力阻隨機殺人案事跡 張善政：余家昶入祀桃園忠烈祠

桃園市長張善政下午表示，為表達最深切的哀悼與最高的敬意，將安排在1219事件中見義勇為的余家昶入祀桃園忠烈祠。截自張善政臉書



記者周志豪／台北報導

台北市隨機傷人案過程，桃園市民余家昶因阻擋兇嫌張文遭刺死，台北市長蔣萬安主張爭取入嗣忠烈祠。桃園市長張善政下午在臉書表示，為表達最深切的哀悼與最高的敬意，在取得家屬同意後，將安排余入祀桃園忠烈祠。

張善政也提到，余家昶入祀儀式，預計於115年忠烈祠春祭期間正式辦理，之後還將同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。

張善政表示，家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去；余家昶入祀忠烈祠，昭示一座城市所銘記的身影，余於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。

