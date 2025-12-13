紀念南京大屠殺 洪秀柱：戰爭絕對不是多數人民選項

1937年中國大陸遭日本全面入侵，同年12月日軍攻占首都南京，爆發南京大屠殺慘案，大批中國軍民遭到日軍殘忍殺害。對此，前國民黨主席洪秀柱強調，今（13）日是南京大屠殺紀念日，是不容遺忘的民族傷口。

洪秀柱。(圖/中天新聞)

洪秀柱今日在臉書貼文寫道，今天，是南京大屠殺紀念日88年。每一年走到這一天，她心中的沉痛都沒有減少過分毫。88年前在南京超過30萬手無寸鐵的中國同胞，被殘暴屠戮、被活活埋葬、被軍國主義踩成血河。他們不是冰冷的數字，而是一個個家庭、一條條生命。

廣告 廣告

洪秀柱表示，然而，更令她痛心的是，日本現任首相高市早苗的言行，不但毫無反省，反而再度點燃日本右翼的軍國主義氣氛。透過挑釁在日本社會取得的高民意，讓南京城下那些枉死的英靈，如何得以安息？

高市早苗。(圖/美聯社)

洪秀柱指出，對照德國，看得更清楚。德國總理威利布蘭特在華沙的「華沙之跪」、立法禁止納粹言論、保存集中營作為教育基地，把反省化為行動，讓歷史真相深植國家靈魂。因為德國懂得：只有勇敢面對過去，才能走向新的未來。

洪秀柱認為，反觀日本，不但從未真正承擔二戰的加害責任，右翼勢力甚至一次又一次否認侵略罪行，參拜靖國神社、修改教科書，把歷史當成政治工具。

洪秀柱強調，紀念，是為了不再重演悲劇。願歷史的傷痛，提醒我們和平是需要付出代價的，台灣與日本的政客必須知道挑釁引戰是完全錯誤的，因為戰爭絕對不是多數人民的選項。

延伸閱讀

馬防部多達約60官兵涉詐 陸軍：兵力內部調整不影響戰力

防止缺錢涉詐 國防部將提供官兵急難貸款紓困

詐團滲透馬防部沈伯洋籲護國軍不受利誘 國民黨打臉：政壇慣老闆