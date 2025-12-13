紀念南京大屠殺 石泰峰重申中國和平發展願望

（中央社記者張淑伶上海13日電）今天是中國紀念南京大屠殺死難者的國家公祭日，正值中日關係緊張，相關活動受外界關注。中共中央組織部長石泰峰出席儀式，致詞內容與過去幾年基調相同，重申緬懷先烈、珍愛和平。

新華社報導，中共中央、國務院13日上午在南京隆重舉行2025年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、中組部部長石泰峰出席並講話。

一如過去幾年的致詞，石泰峰說，今天隆重集會是深切緬懷南京大屠殺的無辜死難者，緬懷所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞，緬懷為中國人民抗日戰爭勝利獻出生命的革命先烈和民族英雄，緬懷並肩抗日的國際戰士和國際友人，表達中國人民堅定不移走和平發展道路的崇高願望，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

廣告 廣告

他接著強調，要「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，全面貫徹「習思想」，大力弘揚偉大抗戰精神，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而努力奮鬥等。

中共中央書記處書記、國務委員王小洪主持公祭儀式，全國人大常委會副委員長張慶偉、全國政協副主席蘇輝和中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立出席。

石泰峰講話後，南京市青少年代表宣讀「和平宣言」，社會各界代表撞響「和平大鐘」，隨後放飛和平鴿。

過去幾年，出席國家公祭日紀念儀式並發表講話的，分別為：2024年的中宣部部長李書磊，2023年的全國人大常委會副委員長李鴻忠，2022年為中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇。

受到日本首相高市早苗11月有關「台灣有事」言論的影響，中日關係緊張，昨天中國外交部發言人郭嘉昆被問到今年會如何展開紀念國家公祭日活動時譴責日本侵略罪行，並敦促日方和軍國主義徹底切割。不過，石泰峰今天談話未對此著墨。（編輯：周慧盈）1141213