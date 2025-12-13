紀念南京大屠殺 石泰峰：企圖復活軍國主義注定失敗

（中央社記者張淑伶上海13日電）中日關係緊張之際，中共中央組織部長石泰峰今天出席南京大屠殺國家公祭儀式時表示，任何企圖復活軍國主義、挑戰戰後國際秩序的行徑都注定失敗。但這段文字未見諸中國官媒報導。

中共中央、國務院13日上午在南京舉行2025年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。

根據港媒明報引述現場片段，石泰峰致詞說，「歷史已經證明並將繼續證明，任何企圖復活軍國主義、挑戰戰後國際秩序、破壞世界和平穩定的行徑，世界上一切愛好和平和正義的人民絕不會答應，都注定要失敗」。

不過這段話並未見諸中國官媒新華社的報導。

根據新華社，石泰峰說，今天隆重集會是深切緬懷南京大屠殺的無辜死難者，緬懷所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞與革命先烈等，表達中國人民堅定不移走和平發展道路的崇高願望，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。這些內容與過往幾年相似。

中國自2014年起，將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日，今年為該事件88週年紀念。

受到日本首相高市早苗11月有關「台灣有事」言論的影響，中日關係緊張，外界也關注今天的國家公祭日活動是否會有所不同。

共軍東部戰區融媒體中心今天發布主題海報「大刀．祭」， 稱「一年一度的（南京大屠殺）國家公祭日，拉響振聾發聵的警報，提醒我們——時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱，絕不允許軍國主義捲土重來，絕不允許歷史悲劇重演。」（編輯：楊昇儒）1141213