紀念國父誔辰 朱立倫： 堅定捍衛中華民國

朱立倫表示，「國民黨的思想，就是中山先生的思想；國民黨的精神，就是經國先生的精神」。（圖／黃威彬攝）

今（12）日為國父誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫在臉書表示，國民黨的思想就是中山先生的思想；國民黨的精神，就是經國先生的精神。國民黨要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰。

朱立倫指出，今天是國父誕辰紀念日，國父創立中華民國，大家應該共同守護中華民國。緬懷國父「天下為公」的精神，國民黨人更應以中山先生的思想為一生奉行的理念。

朱立倫再指，孫中山畢生為民族獨立、民權自由、民生幸福而奮鬥，為大家留下堅定不移的民主基礎。「他的思想，是國民黨的靈魂；他的理想，是國民黨持續奮鬥的方向」。

廣告 廣告

朱立倫表示，「我們一直強調：國民黨的思想，就是中山先生的思想；國民黨的精神，就是經國先生的精神」。

朱立倫說，在台灣這片土地上，蔣經國秉持孫中山的信念，以愛台灣、守護人民為志，推動民主化、現代化與經濟繁榮，讓中華民國在自由的天空下屹立不搖。

朱立倫強調，國民黨要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰，讓中山先生與經國先生的理想，在全球繼續發光發熱。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北捷月台有排隊潛規則？他「這樣站」竟然挨罵 北捷回應了

律師名門劈腿2／前女友掏百萬送高價名牌 還幫寫報告夢醒討債被拒

15萬顆毒雞蛋流竄！市場婆媽怕爆問「散裝蛋怎麼分辨？」 菜販出面解答了