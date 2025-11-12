紀念國父誕辰 凌濤：國民黨堅持孫中山思想繼續努力
今(12)日適逢國父誕辰紀念日，國民黨籍桃園市議員凌濤說，相信所有中華民國派都跟他一樣，希望靜靜的看著國父，一生奉行國父的博愛、天下為公的胸懷，推行「民族、民權、民生」為己志。
凌濤說，國父的思想引領國民革命推翻專制，建立亞洲第一個民主共和國；提出的「大亞細亞問題」捲起亞洲旋風，引領時人與無數後進對亞洲的想像；國民黨是創立中華民國的政黨，這些都是我們真正光明的榮耀。其後，國共內戰爆發，國民政府與無數國民黨將士領導國軍奮勇作戰、犧牲奉獻，保衛中華民國的民主自由及台灣的繁榮發展，所以在感念國父理念之時，我們追思中華民國的名將，謝謝先烈先賢的貢獻，給予無數後輩追隨的精神。
凌濤強調，國民黨的思想，就是孫中山的思想；國民黨的精神，就是蔣經國的精神。堅持信念，我們繼續奮鬥，持續努力。
