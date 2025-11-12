紀念國父誕辰！國民黨中央邀辣妹熱舞 饒舌歌手邊跳邊唱「禮運大同篇」
記者詹宜庭／台北報導
為紀念國民黨總理孫中山先生160週年誕辰，國民黨今（12日）於中央黨部舉辦獻花致敬及紀念活動。鄭麗文致詞時指出，希望天下為公的理想，絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是一步一步的堅持下，逐漸的實踐。她說，「我們不只是要帶給2,300萬人美好的未來與兩岸的和平，甚至帶給整個人類和平大同」，讓此理想不再是幻想跟夢想，是一代接一代都要努力實踐的目標。
今日不僅是國父孫中山誕辰紀念日，同時也是鄭麗文56歲生日，活動現場透過新世代音樂人、舞者，以創意十足的唱跳、饒舌等演出，運用年輕世代熟悉的流行語彙，重新詮釋「民主、自由、民權、民生」等核心理念，更有街舞舞者邊跳邊朗誦「禮運大同篇」。
鄭麗文致詞時指出，今天適逢國民黨總理，也是國父孫中山先生的誕辰。她非常感謝年輕的文傳會的主管，在短短不到一週的時間，即安排如此國際水準的演出。「台上十分鐘，台下十年功」，今天表演者如此年輕，已經在他們的舞台上發光發熱，甚至成為台灣之光、華人之光。
鄭麗文表示，總理孫中山創建興中會時才28歲，與剛剛表演者的年紀差不多；辛亥革命成功時，總理才45歲。今天台灣的年輕人，在160年後，呼應了百年前，轟動全世界、驚動亞洲，在人類歷史上面創下光輝的一頁，成立了全亞洲的第一個民主共和國。革命的過程中，沒有退卻；革命的過程當中，拋頭顱、灑熱血的，都是一群年輕人。
鄭麗文舉出，今天的表演團體「Don’t be afraid」，獻給今天的國民黨同志們，「為了理想、追求夢想，不要辜負自己，絕不退卻，絕不放棄。為了夢想，堅持到底，我們某個程度很汗顏，讓年輕的女生鼓勵今天的國民黨，將勇氣給今天的國民黨」。
鄭麗文說，「我們一直說要當造王者，剛剛在舞臺上的就是全世界公認的King，而且他已經是第二次King了」。在國際的舞臺上，年輕朋友將「天下為公」的大同思想，用最年輕的語言在國際的舞臺上，接受全世界的掌聲、肯定，這是國民黨所要學習的。「當我們說要給年輕人舞台，要成為年輕人的孵化劑、催化劑的同時，不要忘記他們年紀輕輕，在得到掌聲之前，多少不為人知的艱苦辛酸。走到了今天，在舞臺上發光、發熱，成為台灣之光。我們要向這群年輕人學習，我們要向這群年輕人致敬。」
鄭麗文強調，不到一週的時間，年輕朋友將總理所堅持，也是國民黨最高的境界與理想《禮運大同篇》融入年輕世代最熟悉與喜愛的語言，透過舞蹈、音樂，這些年輕朋友們是穿透國際、不分時代、撼動人心的真正元素。讓大家看到國父的思想絕對不是大家所想像中的「太老了」、「過時了」、「教條的」。年輕朋友用歌聲與的舞蹈證明，它仍可以感動全世界的年輕人。今天的國民黨也是一樣，「不忘初衷，追求理想，絕不退卻；不憂讒畏譏，不瞻前顧後。對的，堅持到底，才能夠真正的感動我們的年輕人，也才能夠真正贏得年輕人的心」。
