紀念國父誕辰 朱立倫發文：盼秉持中山信念捍衛中華民國

今天（12日）是國父孫中山誕辰160週年紀念日，也是我國「醫師節」。國民黨前主席朱立倫上午發文緬懷國父「天下為公」的精神，強調國民黨人更應以中山先生的思想為一生奉行的理念。

今天（11月12日）是中華民國國父孫中山誕辰160週年紀念日，圖為大陸孫中山文物館。（新華網）

朱立倫透過臉書發文表示，今天是國父誕辰紀念日，國父創立中華民國，大家應該共同守護中華民國。我們緬懷國父「天下為公」的精神，國民黨人更應以中山先生的思想為一生奉行的理念。

朱立倫指出，孫中山先生畢生為民族獨立、民權自由、民生幸福而奮鬥，為我們留下堅定不移的民主基礎。他的思想，是國民黨的靈魂；他的理想，是我們持續奮鬥的方向。

朱立倫說，我們一直強調：國民黨的思想，就是中山先生的思想；國民黨的精神，就是經國先生的精神。

他提到，在台灣這片土地上，經國先生秉持中山先生的信念，以愛台灣、守護人民為志，推動民主化、現代化與經濟繁榮，讓中華民國在自由的天空下屹立不搖。

朱立倫強調，我們要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰，讓中山先生與經國先生的理想，在全球繼續發光發熱。

今天是國父誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫發文紀念。（取自朱立倫臉書）

