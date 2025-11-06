紀念國父誕辰160週年系列活動 展現多元風貌

【記者蔡富丞/綜合報導】欣逢國父孫中山先生誕辰160週年，文化部所屬國立國父紀念館以「博愛‧實踐‧共好」為主題，規劃一系列文化、學術與藝文活動，從館內延伸至園區與校園，結合文化展覽、學術研討、市集及教育推廣等系列活動，首先登場的11月8日至9日在中山文化園區舉行「散步遊者市集」， 11月14日至16日舉辦「好好手感微笑市集」，兩場活動以青年創意、文化生活及公益理念為核心，結合表演、市集與文化體驗，為紀念活動增添溫暖與活力。

廣告 廣告

紀念國父誕辰160週年系列活動 展現多元風貌

11月12日於中山文化園區「中山碑林」舉行向孫中山先生致敬活動，同日推出兩檔線上展覽「解鎖國館寶藏：孫中山與他的朋友們」與「臺灣報紙上的孫中山」，分別於開放博物館與國家文化記憶庫策展平臺上線，提供觀眾豐富多元的線上瀏覽體驗。11至12日由財團法人中華民國中山學術文化基金會與中國文化大學，共同舉辦「傳承、創新與發揚：紀念國父孫中山先生160歲誕辰」國際學術研討會，並於12日當天舉辦「國父史蹟暨民國歷史」參訪活動，從歷史現場中理解中山思想的延續與轉化。

紀念國父誕辰160週年系列活動 展現多元風貌

國父紀念館作為全球孫學研究的重要機構，致力於延續孫學思想，本(39)期《孫學研究》特別推出「國父孫中山先生160歲誕辰紀念」特刊，精選6篇文章。11月25日國父紀念館與慈濟大學將共同舉辦「第六屆天下為公與大愛思想的踐行學術研討會」，地點於慈濟大學建國校區國際會議廳，邀集國內外學者就中山思想、大愛精神及教育實踐等議題進行發表與交流，探討宗教、人文與社會之融合，體現「天下為公」的當代意涵。同日於臺灣戲曲中心舉行「外籍學生華語文演講比賽」，這是本館逾半世紀的經典賽事，今年報名吸引來自16國、20所大專院校共60位外籍學生參賽，本屆以「理解與共感」為主題，設計5道富啟發性的題目：「如何讀懂臺灣人的客套話」、「我在臺灣受到的文化衝擊」、「我怎麼看AI人工智慧」、「沉默與直言」及「如果可以回到那一天」，參賽者以5分鐘演講，展現他們對臺灣社會的洞察與多元文化融合的視野。