紀念國父160週年誕辰 鄭麗文：盼「天下為公」理想逐漸實踐

為紀念國民黨總理孫中山160週年誕辰，國民黨今（12日）於中央黨部舉辦獻花致敬及紀念活動。（圖／李智為攝）

為紀念國民黨總理孫中山160週年誕辰，國民黨今（12日）於中央黨部舉辦獻花致敬及紀念活動。黨主席鄭麗文致詞時指出，希望天下為公的理想，絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是一步步堅持下逐漸實踐。她強調，國民黨不只要帶給2300萬人美好未來與兩岸和平，甚至帶給整個人類和平大同；讓此理想不再是幻想跟夢想，是一代接一代都要努力實踐的目標。

今日活動現場，有新世代音樂人、舞者，以創意十足的唱跳、饒舌、原創音樂與舞蹈演出，運用年輕世代熟悉的流行語彙，重新詮釋「民主、自由、民權、民生」等核心理念。鄭麗文也偕同副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭，以及中常委、黨務主管等人，向總理銅像獻花致敬。

廣告 廣告

鄭麗文致詞時指出，今天適逢國民黨總理、也是國父孫中山先生的誕辰。她非常感謝年輕的文傳會的主管，在短短不到一週的時間，即安排如此國際水準的演出。「台上十分鐘，台下十年功」，今天表演者如此年輕，已經在他們的舞台上發光發熱，甚至成為台灣之光、華人之光。

鄭麗文表示，孫中山創建興中會時才28歲，與剛剛表演者的年紀差不多；當辛亥革命成功時，總理才45歲。今天台灣的年輕人，在160年後，呼應了百年前轟動全世界、驚動亞洲，在人類歷史上面創下光輝的一頁，成立了全亞洲的第一個民主共和國。革命的過程中，沒有退卻；革命的過程當中，拋頭顱、灑熱血的，都是一群年輕人。

鄭麗文表示，她一直說要當造王者，而剛在舞台上的就是全世界公認的King，在國際的舞台上，年輕朋友將「天下為公」的大同思想，用最年輕的語言在國際的舞台上，接受全世界的掌聲、肯定，這是國民黨所要學習的。

鄭麗文說，當大家說要給年輕人舞台，要成為年輕人的孵化劑、催化劑的同時，不要忘記這些年輕人在得到掌聲之前，有著多少不為人知的艱苦辛酸，「走到了今天，在舞台上發光、發熱，成為台灣之光。我們要向這群年輕人學習，我們要向這群年輕人致敬」。

鄭麗文強調，不到一週的時間，年輕朋友將總理所堅持，也是國民黨最高的境界與理想《禮運大同篇》融入年輕世代最熟悉與喜愛的語言，透過舞蹈、音樂，這些年輕朋友們是穿透國際、不分時代、撼動人心的真正元素。讓大家看到國父的思想絕對不是大家所想像中的「太老了」、「過時了」、「教條的」；年輕朋友用歌聲與的舞蹈證明，它仍可以感動全世界的年輕人。

鄭麗文表示，現今國民黨也是一樣，不忘初衷，追求理想，絕不退卻；不憂讒畏譏，不瞻前顧後，「對的，堅持到底，才能夠真正的感動我們的年輕人，也才能夠真正贏得年輕人的心」。

鄭麗文並指出，適逢國父誕辰，非常感謝孫中山的後人孫雅麗特別趕到現場，共同參與盛會。希望天下為公的理想，絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是一步一步的堅持下，逐漸的實踐。「我們不只是要帶給2,300萬人美好的未來與兩岸的和平，甚至帶給整個人類和平大同」。讓此理想不再是幻想跟夢想，是一代接一代都要努力實踐的目標。



回到原文

更多鏡報報導

宣布兼任國民黨革實院長並親自授課 鄭麗文成「蔣中正後第一人」

鄭麗文祭悼共諜吳石引爭議 趙少康：國民黨目標一致2026、2028勝選

攜2幸運小物登記嘉義縣長初選 蔡易餘允不打「鄭麗文牌」：要良性競爭