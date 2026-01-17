紀念孫中山先生誕辰160周年 兩岸在線古琴音樂會籌備啟動

中華泛藍協會，中華民族文化發展協會理事長林忠山為「一脈襄承‧兩岸共琴」兩岸在線古琴音樂會題寫硬筆書法作品，表達支持。

紀念孫中山先生誕辰160周年：「一脈襄承‧兩岸共琴」兩岸在線古琴音樂會籌備工作穩步推進為紀念孫中山先生誕辰160周年，以中華優秀傳統文化為紐帶，促進兩岸同胞心靈契合，一場別開生面的兩岸在線古琴音樂會正積極籌備。2026年1月6日至9日，由台灣工黨主席晏揚清率隊，聯合島內多個社會團體組成的交流團赴福建省參訪交流，與相關單位就合作舉辦「一脈襄承‧兩岸共琴」在線古琴音樂會達成共識，並就拓展兩岸多領域合作進行了富有成效的探討。

一、以文化為橋，共敘兩岸情緣

本次交流活動以兩岸同胞共同敬仰的孫中山先生為情感聯結，巧妙選取古琴這一被譽為「太古之音」的人類非物質文化遺產作為交流媒介。活動旨在通過非政治性藝術形式，搭建一個低敏感、高共鳴的民間交流新平台。台灣工黨、洪門尚義山、台灣原住民文藝觀光經濟發展協會等多方參與，體現島內支持兩岸交流廣泛民意基礎。

在閩期間，交流團與福建省台灣同胞聯誼會進行了深入座談，參訪莆田學院音樂學院，並專程調研蔡系古琴的重要發源地———仙遊縣楓亭鎮。在楓亭，晏揚清親手撫觸古琴木材，感慨道：「這穿越歷史的紋理與琴音，讓我們真切感受到文化根脈的相連。」雙方就音樂會形式、代表曲目及教學互動等細節進行了務實磋商，初步選定《高山》、《流水》、《廣陵散》、《平沙落雁》等承載共同文化記憶經典曲目。

二、創新合作模式，規劃長遠發展

「一脈襄承·兩岸共琴」主題活動寓意深遠：「一脈」象徵血緣與文脈的延續，「襄承」體現共同傳承的擔當，「共琴」諧音「共情」，直指活動核心目標。活動不僅是一場音樂會，更被規劃為系列文化交流的起點。

目前，音樂會籌備工作已獲得來自海內外多個團體與機構的積極回應與支持。除原有台灣合作方外，華僑團體等也已有表達參與意向或支持，進一步凝聚了支持兩岸文化交流的廣泛共識。目前，《台灣新生報》已對活動進行專題報導。在此基礎上，雙方的合作視野進一步拓寬，未來計劃逐步推動兩岸高校產學研合作、非物質文化遺產傳承人共育、青年實習就業通道構建等多個領域的實質性合作，旨在將一時的活動轉化為持續不斷的對話與協作機制。

三、凝聚廣泛共識，注入正向能量

此次籌備工作被雙方視為一次成功的探索。它證明了以文化浸潤情感、以民間促進理解的交流方式，在當前形勢下具有高度的可行性與積極的實效性。這種模式有效促進了兩岸民間的相互了解與情感連結，為台海和平穩定注入溫馨而有力的文化正能量。

各方表示，將共同努力，確保「一脈襄承·兩岸共琴」在線古琴音樂會成功舉辦。音樂會初步計劃於2026年11月通過兩岸新媒體平台同步在線播出。以此為契機，後續的「兩岸青年非遺研學營」、「社區文化節」等系列品牌活動也在規劃中，旨在讓兩岸交流樂章持續奏響，綿延不絕。