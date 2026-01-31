紀念孫中山先生誕辰160周年-台灣線上古琴音樂會獲福建黃埔軍校同學會支持

左起：台灣新生報福州記者站副站長海書、福建省黃埔軍校同學會科長范小花、台灣工黨副主席王輝丹、中華全球黃埔憲兵之友交流協會副理事長葉人豪、福建省黃埔軍校同學會秘書處處長張志堅、財團法人華岡基金會常務董事林世棟、台灣新生報福州記者站通訊員楊志雄、福建省黃埔軍校同學會副處長任為林。

由台灣新生報大陸事業部等參與發起的，紀念孫中山先生誕辰160周年「一脈襄承·兩岸共琴」兩岸線上古琴音樂會，在獲得兩岸文教藝術界的積極響應與支持後，福建省黃埔軍校同學會29日召開專題會議表示，願與台灣各界朋友一道，保持密切溝通，對可行的合作方案進行深入研究與務實推動，共同為增進兩岸同胞福祉和情感融合貢獻力量。

「一脈襄承·兩岸共琴」活動以古琴藝術為載體，旨在緬懷中山先生的愛國情懷與復興抱負，傳承中華民族源遠流長的文化根脈。自籌備工作啟動以來，兩岸民間交流已取得階段性成果：

共識先行，架構合作基礎：1月6日至9日，台灣工黨聯合國際洪門總會等團體赴福建，與福建省台灣同胞聯誼會、莆田學院等單位座談交流，考察莆田學院音樂學院及蔡襄故里，就活動框架達成初步共識。

細節深化，拓展合作空間：1月22日至24日，台灣財團法人華岡基金會常務董事林世棟率團訪閩，參訪莆田學院、莆田藝術學校，就活動執行細節進行磋商，並探討聯合辦學傳承古琴文化的長期合作機制。

各界響應，凝聚文化共鳴：活動籌備消息發布後，台灣書法界積極參與，目前已有近百位台灣知名書法家為活動題字。中華復興藝術研究會、復興畫院、中華民族文化發展協會、中華泛藍協會等團體亦表達參與意願，活動影響力持續擴大。

台灣工黨副主席（大陸配偶）在接受採訪時表示，紀念中山先生的核心在於傳承其愛國與復興精神，建議邀請政協、民主黨派及民革等組織資源，同時鼓勵民間團體多元參與，透過文化展演、學術研討等形式擴大交流效應，凝聚兩岸同胞共識。

目前，福建省、莆田市主流媒體已對活動籌備情況進行跟蹤報導，標誌著這一以文化凝聚兩岸共識的交流項目正式進入實質性推進階段。