紀念孫中山先生160歲誕辰 國父紀念館擴大辦理系列活動

【記者蔡富丞/綜合報導】為紀念國父孫中山先生160歲誕辰，文化部所屬國立國父紀念館特別於11月11、12日與財團法人中華民國中山學術文化基金會及中國文化大學，共同舉辦「傳承、創新與發揚：紀念國父孫中山先生160歲誕辰」國際學術研討會、「向國父銅像行禮致敬」、「國父史蹟暨民國歷史」參訪及系列市集串連活動，除了緬懷國父創建民國精神，並以理論與實際等多元面貌傳承發揚中山思想，讓「天下為公」與「博愛」精神在臺灣持續發光。

國際學術研討會包括第一天國際場次與第二天青年場次，11日上午9時在中國文化大學建國校區國際會議廳舉行隆重開幕式，由王蘭生館長主持，研討會特別邀請來自日本、新加坡、馬來西亞、香港及中國大陸等地學者參加，與臺灣孫學研究學者齊聚一堂，為促進「孫學」研究展開學術合作與交流，國父紀念館特別與中華民國族群與多元文化學會、陳守仁孫學研究中心、財團法人極忠文教基金會、臺灣對外關係研究暨發展協會四個學術社團共同簽署合作協議備忘錄，合作朝向未來舉辦學術活動與國際交流，共同研究與出版合作，同時促進青年人才培育與發展。

國父紀念館王蘭生館長表示，國父孫中山先生是偉大的政治家與革命家，孫中山思想歷久彌新，如何深化孫學研究，讓年青人繼續傳承與創新，是國父紀念館辦理160歲誕辰紀念活動的重要目的。中山學術文化基金會李建榮董事指出，孫中山思想博大精深，尤其三民主義與建國方略、建國大綱的提出，更是國家治國的寶典。在革命領袖與政治人物中，孫中山先生不屈不撓、越挫越勇與堅苦卓絕的精神，特別值得後人學習與敬仰。此次研討會主題演說特別邀請國史館前館長呂芳上教授發表專題演講。與會專家學者針對「孫中山與民國歷史」、「孫中山與海外革命」及「孫中山與國家建設」等議題進行研討交流。整場研討會共有學者專家與博碩士班研究生等近百人與會，氣氛溫馨熱烈，圍繞在孫中山思想對於當代國家建設發展的啟示與意義。

國父紀念館特別於12日誕辰當天舉辦「向國父銅像行禮致敬」與「國父史蹟暨民國歷史」參訪活動，上午於國父紀念館舉辦向國父銅像行禮致敬活動，王蘭生館長率領全館同仁並邀請海外國際學者、臺灣孫學研究學者等共襄盛舉，致敬結束後參訪國立故宮博物院(中山博物院)與經國七海文化園區，除了緬懷國父創建民國精神，參觀故宮百年院慶特展並認識臺灣的民主成就與傳承發展。

國父紀念館作為全球「孫學」研究的重要機構，特別配合誕辰活動推出「國父孫中山先生160歲誕辰紀念」特刊，精選六篇文章分別從孫中山先生的社會互助觀點、廉能反貪理念、政黨政治理想、實業計畫精神、經濟法治思想，以及革命行誼考證等諸面向探討論述，呈現孫中山先生思想中的治國理念與施政方針，藉以關照當前臺灣社會所面臨的各項國家發展議題。

孫中山先生作為當前海峽兩岸及全球華人共同尊崇的革命家與政治家，對於凝聚全球華人的民族情感與歷史記憶具有深遠影響。國父紀念館透過學術研討會、紀念專刊、史蹟參訪、向國父銅像行禮致敬等系列活動的串連，傳承弘揚孫中山思想與精神。