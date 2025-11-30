紀念已故好友！ 山友登深堀山「綁布條架繩索」

民視新聞／王俞斐、張家維、黃信儒 南投報導

南投一名曾姓山友，在今年3月攀爬深窟時，遇到雪地結冰摔落邊坡意外身亡，由於這條線屬於冷門路徑，他的好友為了紀念他，在沿途開闢路徑綁上布條，並且在陡峭的邊坡也綁上繩索，希望讓其他登山客都能更安全地攀爬，平安回家。

山友們，全副武裝，往深堀山前進，沿途綁上，藍色布條，方便其他山友，辦認路線。

陡峭的邊坡，也親力親為，綁上繩索，除了希望讓山友，安全攀登，背後還藏有洋蔥。

他們的曾姓好友，在今年三月，攀登深堀山稜線時，遇到雪地結冰，不慎摔落邊坡身亡，為了紀念他，一行人決定，沿路開闢路徑，綁上布條。

山友透露，因為這條路線，屬於相對冷門的路線，以往比較少人造訪，但最近其他路段崩塌，選擇這條路線的人變多，綁上繩索，希望在關鍵時刻，發揮救命作用，也替好友，完成未完成的願望。

帶著對好友的思念，山友們在陡坡綁上繩索，希望每位登山客，都能平安順利回家，別再有，憾事發生。

