紀念已故好友! 山友登深堀山"綁布條架繩索"
中部中心/王俞斐、張家維、黃信儒 南投報導
南投一名曾姓山友，在今年三月攀爬深堀山稜線時，遇到雪地結冰摔落邊坡意外身亡，由於這條線屬於冷門路徑，他的好友為了紀念他，在沿途開闢路徑綁上布條，並且在陡峭的邊坡綁上繩索，讓其他登山客能夠更安全的攀爬，平安順利回家。
紀念已故好友! 山友登深堀山綁布條架繩索(圖/民視新聞)
山友們，全副武裝，往深堀山前進，沿途綁上，藍色布條，方便其他山友，辦認路線。陡峭的邊坡，也親力親為，綁上繩索，除了希望讓山友，安全攀登，背後還藏有洋蔥。
他們的曾姓好友今年三月攀登深堀山稜線時不慎摔落邊坡身亡 為了紀念他一行人沿路開闢路徑綁上布條(圖/民視新聞)
他們的曾姓好友，在今年三月，攀登深堀山稜線時，遇到雪地結冰，不慎摔落邊坡身亡，為了紀念他，一行人決定，沿路開闢路徑，綁上布條。
山友綁上繩索希望在關鍵時刻發揮救命作用 也替好友完成未完成的願望(圖/民視新聞)
山友透露，因為這條路線，屬於相對冷門的路線，以往比較少人造訪，但最近其他路段崩塌，選擇這條路線的人變多，綁上繩索，希望在關鍵時刻，發揮救命作用，也替好友，完成未完成的願望。
