客家委員會為了紀念已故政治學者邱垂亮教授，推出紀錄片「南半球最璀璨的星星」，12月在全台巡迴放映，今（20）日舉辦台北場講座，邀請講者范盛保教授，以及李泳泉導演一同探討，希望能讓更多人看到邱教授的生命故事。

為了紀念已故政治學者邱垂亮教授，客委會製作「南半球最璀璨的星星」紀錄片，12月在全台巡迴放映，20號在台北舉辦講座，邀請長期研究紀錄片與台灣民主史的學者范盛保教授，還有李泳泉導演一同探討。

紀念已故政治學者邱垂亮 客委會推紀錄片全台巡迴放映

教授 范盛保：「這片子呈現的是他個人的小歷史，可是因為他是從那個年代走過來，所以他基本上等於是透過他的生命史，可以映現整個時代的大歷史的感覺」。

導演 李泳泉：「家庭、情感然後生平，然後這個各種不同的角度來去描述他」。





紀念已故政治學者邱垂亮 客委會推紀錄片全台巡迴放映

邱垂亮是苗栗客家人，在澳洲擔任政治系教授，儘管他長年旅居國外，但他用一生的熱情擁抱生命和社會，努力推動民主自由進程，為台灣發聲，讓客委會主委對他相當敬佩。





客委會主委 古秀妃：「我是很敬佩，然後也非常的不捨，遺憾是說，我其實自己本人沒有跟邱垂亮教授互動，而是從文章裡面,我們都是從他的文章，透過文字來認識他這個人，那以及透過紀錄片來認識他這個人」。



就遺憾沒早點認識，因此希望能讓更多人看到邱教授的生命故事，以珍貴歷史、跨語言演講影像及多文化視角，重現邱垂亮教授的學思足跡，以及他對台灣民主的貢獻。

