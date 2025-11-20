紀念已故政治學者邱垂亮 紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good》將公期巡演

邱垂亮以思想、行動與教育，於海外努力推動台民主自由的。（牽猴子提供）

紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good》為紀念已故政治學者邱垂亮教授，表彰他對台灣民主、人權與教育的貢獻。紀錄片追尋邱教授的人生軌跡，展現他以思想、行動與教育推動台灣民主自由的進程，被譽為「一部屬於台灣民主的共同記憶」。

邱垂亮因一篇文章被政府列入黑名單，多年無法返回故鄉台灣。（牽猴子提供）

邱垂亮懷抱「知識為公、民主為志」的精神，從苗栗客庄出發，最終落腳澳洲布里斯本，擔任昆士蘭大學政治系教授長達40年，成為享譽國際的政治學者。片中透過訪談學者、政界人士、學生與親友，並以他青年時期寫給夫人林月琴的書信串聯，溫柔而深刻地對照他對愛與理想的執著，呈現知識份子情感與思想的兩個維度。

在台灣戒嚴時期的1975年，邱垂亮在政論雜誌《台灣政論》發表文章〈兩種心向〉，觸及台海關係與台灣前途問題。該雜誌隨後遭政府以「煽動他人觸犯內亂罪」為由下令停刊。邱垂亮因此被列入黑名單，多年無法返回故鄉，甚至無法見到父母的最後一面，成為生命中的一大傷痛。儘管無法返鄉，他仍付諸一生實踐理想，不斷發文針砭時政，倡議民主自由，在海外為台灣發聲。導演陳麗貴耗時3年完成紀錄片，稱邱教授是台灣民主運動中「個子不高的巨人」，其所有的實踐皆出自於他從年輕時期就深植心中的人道主義信念。

《南半球最璀璨的星星Life’s Good》由財團法人陳文成博士紀念基金會製作、客家委員會出品、陳麗貴執導，將於12月起 在台北、新竹、苗栗、桃園、台中、高雄、屏東等地展開公益巡迴放映，皆免費報名。詳細場次及報名連結請見「牽猴子電影粉絲俱樂部」官方FB查詢。

