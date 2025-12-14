紀念建國250年！美將發行川普頭像硬幣 打破百年不鑄活人傳統

美國總統川普政府計劃在明年發行印有川普肖像的1美元硬幣，打破長達一個世紀以來不將在世或在任總統頭像鑄於硬幣上的慣例。此外，原本用於紀念美國建國250週年的25分硬幣設計也出現重大變動，原先推薦的廢除奴隸制、婦女投票權及民權運動等主題全數遭到撤換，改為頌揚18至19世紀白人男性歷史人物。

美國明年將發行印有川普肖像的1美元硬幣。（圖／翻攝美國鑄幣局官網）

《CNN》13日報導，美國鑄幣局11日公布慶祝建國250週年的歷史紀念幣最終設計，主題包括華盛頓（George Washington）與獨立戰爭、傑佛遜（Thomas Jefferson）與《獨立宣言》、麥迪遜（James Madison）與憲法、林肯（Abraham Lincoln）與蓋茨堡演說，以及紀念《五月花號公約》的清教徒移民。鑄幣局代理局長麥克納利（Kristie McNally）表示，這些硬幣設計描繪美國邁向「更完美聯邦」的歷程，並頌揚自由理念。

然而，廢奴、女權及民權主題硬幣從未獲得財政部正式批准。根據《CNN》取得的會議紀錄，這些主題是由跨黨派的公民鑄幣諮詢委員會於去年推薦。廢奴硬幣原設計正面為19世紀廢奴運動領袖道格拉斯（Frederick Douglass），背面為掙脫鎖鏈的手臂；女權硬幣呈現手持「婦女要投票權」標語的女性；民權硬幣則刻畫1960年進入紐奧良小學就讀的6歲非裔女孩布里吉斯（Ruby Bridges），當時她在聯邦執法人員護送下完成種族融合教育。

美國慶祝建國250週年發行的歷史紀念幣。（圖／翻攝美國鑄幣局官網）

財政部長比奇（Brandon Beach）發表聲明稱，拜登政府與前財政部長葉倫（Janet Yellen）專注於多元共融及批判性種族理論政策，而川普政府致力於促進繁榮與愛國主義。鑄幣局向《CNN》表示，新設計是為慶祝美國歷史與偉大國家的建立。川普曾多次抨擊博物館等機構對美國歷史採取過於負面的描述，並於今年3月發布行政命令，要求聯邦機構如史密森尼博物館修正展覽內容。

爭議性的川普1美元硬幣也是250週年紀念計畫的一部分。鑄幣局11日公布三種不同的川普肖像設計，其中一款類似他2023年的逮捕照。這將是美國史上第二次將在世總統鑄於硬幣，第一次是1926年為紀念建國150週年發行的半美元硬幣，同時印有華盛頓與時任總統柯立芝（Calvin Coolidge）。根據美國錢幣協會資料，該硬幣極不受歡迎，鑄造的100萬枚中有近86萬枚被退回並熔毀。

諷刺的是，作為250週年紀念的一部分，鑄幣局計劃明年再次限量發行標註「1776-2026」的1分硬幣，而該局才剛於今年稍早停止發行新版1分硬幣。

