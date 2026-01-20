紀念張榮發辭世10週年首公開總裁等比例蠟像 特展2月22日前免費參觀

張榮發基金會於昨（19日）舉辦開展記者會，紀念長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10週年。

為紀念全球航運界巨擘、長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年，財團法人張榮發基金會與長榮集團特別在紀念日舉辦：「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」即日起至2月22日止，免費開放參觀，並首度張榮發等比例蠟像。

在紀念日前夕（19日）邀請多位張榮發生前伸出援手或提攜的「忘年之交」齊聚一堂，分享彼此這10年來持續受助、進而逆轉人生的真實故事，所有人真情流露，盼將曾被扶持的力量回饋給更多需要的人，更呼應現場播放張總裁的生前談話「有一天我若不在了，你們(公益慈善)要繼續做下去！」

「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」即日起至2月22日免費開放參觀。

「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁 辭世十周年紀念特展」今日開展(20日)，首度對外公開張總裁生前委由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等比例蠟像，還原呈現張總裁於2006年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，栩栩如生。

張總裁晚年全心投入公益，心心念念的是行善的傳承。張榮發基金會執行長鍾德美致詞時表示：「我們不時會想起，創辦人直到辭世前還殷切叮囑，即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做善事。」

張榮發基金會10年來承接其遺志，於張榮發辭世後仍持續發展、擴大公益行動範疇，基金會成立40年來已累計投入超過100億元，近10年更多達40億元。

本次基金會於張榮發辭世10周年之際舉辦紀念特展，讓大眾理解張榮發的初心，並持續推動善的循環，促進社會和諧。包括為台灣贏下史上首面高爾夫奧運獎牌的國手潘政琮、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳、視障歌唱家朱萬花、長榮海運大副林原生、《本心—張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任都獲邀參加開幕，除分享對張總裁一生信念與實踐的所見所思，也見證其公益精神持續發揚光大。

張榮發基金會鍾德美執行長與多位張榮發生前伸出援手或提攜的「忘年之交」，共同參與開展儀式。

高爾夫球國手潘政琮分享時提到，自己並無顯赫的家庭背景與條件，15歲贏得亞運銅牌後，意外獲得張總裁青睞，一路贊助與支持他赴美求學、訓練與參賽。潘政琮在拿下2020年東京奧運銅牌後，第一個最要感謝的就是他口中的張爺爺與長期贊助他的張榮發基金會。

至今小潘仍非常感念張總裁生前的鼓勵「拼命打球外、你一定要去完成大學教育！」他說回想起來「張爺爺是要我除了技術外，更要有智慧，才能在這條路上走得更長遠。」小潘感性的說「沒有張榮發爺爺，就沒有今天的潘政琮」。

本次特展首度對外公開張榮發生前委由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等身比例蠟像，栩栩如生。

「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」共規劃四大展區，完整呈現張榮發一生所信所行，四大展區包含：張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾300件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他最掛心的公益事業。

展覽也將首度公開多件張榮發生前未曾曝光的生活照片與手稿，讓民眾更貼近這位航運巨人真實而溫厚的一面。

特展共規劃四大展區：張榮發生平、創業歷程、公益慈善、十年傳承，展出逾300件文物等。

「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十週年紀念特展」將從2026年1月20日起至2月22日止，免費開放給各界參觀，僅小年夜與除夕公休，地點在張榮發基金會大樓B1，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放。

