紀念抗暴日67週年 「為西藏自由而騎」

（中央社記者李雅雯台北4日電）西藏抗暴在3月10日滿67週年，西藏台灣人權連線發起「為西藏自由而騎」活動，將在台北、高雄騎乘腳踏車，表達「循環持續不斷」意涵，盼更多人知道西藏被中共壓迫的苦難。

西藏台灣人權連線與數個聲援團體4日上午9時在二二八公園集合，接著騎乘腳踏車抵赴立法院群賢樓前，現場接力短講。

西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁在2011年發起「為西藏自由而騎」活動，今年邁入第16年，該項活動後來成為抗暴紀念日前夕倡議行動。

札西慈仁表示，目前在西藏的藏人沒有自由，海外藏人有責任為西藏站出來，透過各式活動為西藏蒙受的苦難發聲。在外藏人流亡60多年，不過從未放棄free Tibet目標；希望讓更多人知道西藏真正情況，可以與藏人站在一起。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，達賴喇嘛有聲書「冥想：達賴喇嘛尊者的反思」獲得葛萊美獎，中國外交部跳腳批評「反華政治操縱」，這讓人感到非常諷刺，中共才是長期用政治干預文化、操弄大外宣的政權。

馮詔天說，中國外交部的批評也顯示，中共害怕這些日常、文化；這也提醒了，儘管現在的香港與西藏相像，語言、生活受到壓縮，不過還是可以抱持溫柔，去選擇一種存在的方式；站在香港、西藏這一邊，這是在選擇一種自由的生活方式。

人權工作者李明哲提到，台灣、西藏同樣面對中共威脅，台灣如果對於他人的苦難置若罔聞、加以輕忽，有一天這個苦難也會降臨在自己身上。台灣與西藏站在一起，也是從他人的苦難看到自身還有時間、空間繼續去努力抵禦。

「為西藏自由而騎」活動在今天進行第1次騎乘，主辦單位規劃接下來在西藏抗暴紀念日前，每週三（農曆春節除外）繼續騎乘活動。西藏抗暴67週年大遊行將在3月7日舉行、西藏抗暴67週年晚會將於3月10日舉辦。

據西藏台灣人權連線官網介紹，西藏於1951年遭中共入侵；1959年3月10日拉薩萬人示威蔓延成為西藏全境抗暴行動，遭到中共軍隊血腥鎮壓、死傷無數，達賴喇嘛被迫流亡海外，在印度成立流亡政府，這是西藏抗暴日的由來。（編輯：廖文綺）1150204