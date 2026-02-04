紀念抗暴67週年 2026「為西藏自由而騎」行動展開

西藏抗暴日在今年3月10日滿67週年，西藏台灣人權連線今年再度發起「為西藏自由而騎」行動，並於今天(4日)偕同多個人權團體展開首騎，表達「循環持續不斷」的意義，呼籲台灣社會持續關注西藏日益嚴峻的人權危機。

今年是310西藏抗暴日67週年，台灣從2004年起每年舉辦大遊行，「為西藏自由而騎」於2011年首度發起活動，在每年抗暴日前舉行，今年邁入第16個年頭，透過單車騎乘象徵循環、不止，持續不斷為自由人權努力，除了關注西藏議題外，也聲援遭到極權、暴力侵害的國家和地區，像是香港、東突厥斯坦(新疆)、南蒙古、緬甸、烏克蘭等。

發起「為西藏自由而騎」行動的西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁4日偕同多個人權團體從228公園出發，騎乘單車至立法院群賢樓前召開記者會，現場接力短講後，車隊繼續出發，途中經過中國銀行，最後終點為台北101。

札西慈仁表示，藏人流亡超過一甲子，但他們從未放棄，他呼籲台灣的朋友能一起參與這場活動，為正在受壓迫的人發聲。他說：『(原音)藏人是個難民在台灣，但我可以表達我的意見，我可以講西藏獨立，我不會怎麼樣的，但在西藏裡面的西藏人完全沒有這個機會。所以不管中共在用各式各樣的方式打壓藏人，他一直在努力中，但藏人一代又一代，我們不會放棄我們的目標，所以非常謝謝台灣這個土地、有很多台灣民間團體支持過我們西藏的議題，非常謝謝大家。』

台灣國會西藏連線成員、民進黨立委陳培瑜也到場聲援，她表示，中共對西藏的迫害已經從武力鎮壓轉化為系統性的文化滅絕，透過寄宿學校，把西藏人的語言、文化、家庭系統洗掉。她希望全台灣有更多人能關注西藏人權的議題，因為這不僅是西藏的困境，台灣也面臨一樣的困境，不管2026、2028甚至更久遠的未來，都希望台灣能保有言論自由、倡議自由。

藏台連線表示，「為西藏自由而騎」於4日展開首騎後，直至310抗暴紀念日前，每週三都將在台北進行騎乘。此外，3月1日將移師高雄，展現全台串連的支持力量，他們也邀請民眾一同加入，為西藏自由而騎、也為台灣而騎，傳遞對自由不滅的渴求。(編輯：沈鎮江)