紀念李登輝冥誕 台聯參訪AI特展緬懷民主貢獻

.

為紀念李登輝前總統103歲冥誕，台聯黨今（15）日攜手臺北市李登輝之友會、福爾摩莎人文關懷協會，前往國立臺灣圖書館，參訪由李登輝基金會策劃展出的「民主先生2.0－數位李登輝特展」，緬懷李前總統對臺灣民主發展的歷史貢獻。

台聯黨主席周倪安表示，追隨李登輝前總統的理念，是台聯黨人終生的志業。台聯特別選在李前總統的生日紀念日舉辦參訪活動，盼能讓社會大眾再次回顧這位被譽為「台灣民主之父」的重要歷史地位與貢獻。

周倪安回憶，李前總統一生好學不倦，即使在晚年仍持續關心人工智慧（AI）的發展。他也分享自己與李前總統的緣分，指出曾於李登輝學校接受為期半年的指導，在李前總統親身教誨下，更深刻理解臺灣這塊土地及其背後的價值與情感。

周倪安進一步指出，李登輝前總統在《新時代的台灣人》一書中曾強調，只要認同臺灣這塊土地的人，就能共同建設美好的國家；而其卸任後所倡議的「第二次民主改革」，更是期望透過制度改革，讓資源分配更為合理，使民意得以真正反映。他強調，持續深化民主，是當代臺灣人無可迴避的責任。

國立臺灣圖書館館長曹翠英致詞時表示，這次特展透過多元方式呈現李前總統的貢獻，讓民眾重新體會民主的可貴。她也分享，在整理與閱讀相關史料時，深刻感受到閱讀對李前總統而言，是一生重要的精神養分，令人動容。

李登輝基金會執行長鄭睦群則指出，期盼本次特展能成為與社會對話的窗口。他表示，台聯黨是李前總統為扶持本土執政力量而成立的政黨，並認為當前政壇所稱的第三勢力政黨，應從李前總統身上學習其堅持大是大非、勇於承擔的政治精神。

鄭睦群也說明，「民主先生2.0」的策展主題，象徵民主仍需不斷再教育與深化，期望透過數位科技結合歷史智慧，引領臺灣社會持續前行，讓民主價值在新世代中扎根發展。