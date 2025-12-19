紀念生命的圓圈！眾人齊聚雪梨邦代海灘 緬懷槍擊案罹難者

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲雪梨邦代海灘(Bondi Beach)14日發生槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。大量衝浪者、立式划槳愛好者和游泳者今(19)日上午聚集在邦代海灘附近，紀念槍擊案中的罹難者。

根據《衛報》(The Guardian)報導，無人機拍攝的畫面顯示，一大群游泳者和衝浪者在海面上圍成1個圈，躺在輕柔的波浪上，緬懷逝去的生命。

澳洲猶太人協會執行委員會聯合執行長里夫欽(Alex Ryvchin)表示「真是太美了。我以前也見過類似的悼念活動，但從未見過如此規模的。」

廣告 廣告

在人們以行動表達哀悼同時，許多人也對受害者進行廣泛支持。眾籌平台GoFundMe表示，透過各種募款活動已捐贈超過500萬美元(約台幣1.5億元)，來自60多個國家的人們向受害者的認證頁面捐贈了超過7萬筆款項。

其中包括向邦迪海灘英雄阿邁德(Ahmed al Ahmed)支付的250萬美元(約台幣7883萬元)，他在被槍手擊中2次手臂之前，從其中1名槍手手中奪走槍支。

新南威爾斯州警察協會也為2名在槍擊案中受傷的警官發起募捐，其中1名警官可能永久失明，目前已籌集近75萬美元(約台幣2364萬元)。

另外澳洲紅十字會生命之血(Red Cross Lifeblood)自發出求助呼籲後，已收到超過2萬5000份捐血。澳洲各地已預約約9萬次Lifeblood捐血服務，創下歷史新高，充分體現民眾的支持。

【看原文連結】

更多自由時報報導

澳洲雪梨海灘槍擊案後 總理宣布強化仇恨言論法

澳洲海灘槍擊15人罹難 英國警方：高喊挺巴勒斯坦口號將逮捕

海灘慘案後！澳洲總理宣布槍支回購計畫 預計銷毀數十萬槍支

荷包扛不住！全球生活成本最高城市曝光 亞洲「這首都」奪冠

