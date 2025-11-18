紀念絲絨革命36週年 捷克、斯洛伐克民眾上街示威

斯洛伐克數以萬計的民眾上街抗議，反對由總理費佐領導有民粹主義者、社會民主黨以及極端民族主義者所組成的聯合政府。費佐反對對烏克蘭提供軍事支援，並主張與俄羅斯建立更緊密的關係。

斯洛伐克示威者，同時也是企業家的民眾說道，「我不怕下雨，1989年示威時下著雪，我反對失去自由、親俄政策以及布爾什維克手法（指專制激進手段）。」

捷克首都布拉格則有數千民眾聚集在歷史悠久的舊城廣場，悼念當年遊行遭警察鎮壓的學生，最終催生反極權鬥士、1989年絲絨革命領袖哈維爾（Václav Havel），當年哈維爾帶領和平抗爭，推翻捷克斯洛伐克40年的共產政權，隨後當選為總統。

示威群眾主要訴求是擔憂領導國會最大黨的億萬富翁巴比斯跟歐盟懷疑論者、反北約的政黨洽談組閣，也擔心新政府可能疏離文明世界，亦即與歐盟和西方的聯繫變弱。巴比斯曾強調自己親歐盟、親北約，承諾捷克不會離開歐盟跟北約。

在捷克示威的律師維契卡表示，「1989年11月17日我15歲，我們以學生身分示威，我們以為民主永存，但事實告訴我們，民主必須每天捍衛。」

1989年的絲絨革命是一場全國性的抗共運動，發生在當時的捷克斯洛伐克，但政治焦點集中在捷克。1993年捷克斯洛伐克和平分裂為捷克共和國與斯洛伐克共和國，兩國均把絲絨革命視為民主起點。