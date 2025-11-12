紀念總理160週年誕辰 國民黨主席鄭麗文盼天下為公堅持實踐
記者黃翠娟/台北
為紀念中國國民黨總理孫中山先生160週年誕辰，國民黨今(12)日於中央黨部舉辦獻花致敬及紀念活動。鄭麗文主席致詞時指出，希望天下為公的理想，絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是一步一步的堅持下，逐漸的實踐。她說，「我們不只是要帶給2,300萬人美好的未來與兩岸的和平，甚至帶給整個人類和平大同」。讓此理想不再是幻想跟夢想，是一代接一代都要努力實踐的目標。
紀念總理孫中山誕辰160週年，不僅是對歷史的追思，更是一次跨世代價值的重申與對話。活動現場透過新世代音樂人、舞者，以創意十足的唱跳、饒舌、原創音樂與舞蹈演出，運用年輕世代熟悉的流行語彙，重新詮釋「民主、自由、民權、民生」等核心理念，突破年齡與身份的藩籬，讓青年世代更貼近總理的精神與理念。這不僅是對孫中山先生理想的現代延伸，更是對台灣民主價值的再強化。
鄭麗文主席並偕同副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭以及中常委、黨務主管等，向總理銅像獻花致敬。她致詞時指出，今天適逢國民黨總理，也是國父孫中山先生的誕辰。她非常感謝年輕的文傳會的主管，在短短不到一週的時間，即安排如此國際水準的演出。「台上十分鐘，台下十年功」，今天表演者如此年輕，已經在他們的舞台上發光發熱，甚至成為台灣之光、華人之光。
鄭麗文表示，總理孫中山創建興中會時才28歲，與剛剛表演者的年紀差不多；辛亥革命成功時，總理才45歲。她表示，今天台灣的年輕人，在160年後，呼應了百年前，轟動全世界、驚動亞洲，在人類歷史上面創下光輝的一頁，成立了全亞洲的第一個民主共和國。革命的過程中，沒有退卻；革命的過程當中，拋頭顱、灑熱血的，都是一群年輕人。
鄭麗文舉出，今天的表演團體「Don’t be afraid」，獻給今天的國民黨同志們。「為了理想、追求夢想，不要辜負自己，絕不退卻，絕不放棄。為了夢想，堅持到底」。她說，「我們某個程度很汗顏，讓年輕的女生鼓勵今天的國民黨，將勇氣給今天的國民黨」。
鄭麗文表示，「我們一直說要當造王者，剛剛在舞臺上的就是全世界公認的King，而且他已經是第二次King了」。在國際的舞臺上，年輕朋友將「天下為公」的大同思想，用最年輕的語言在國際的舞臺上，接受全世界的掌聲、肯定，這是中國國民黨所要學習的。「當我們說要給年輕人舞台，要成為年輕人的孵化劑、催化劑的同時，不要忘記他們年紀輕輕，在得到掌聲之前，多少不為人知的艱苦辛酸。走到了今天，在舞臺上發光、發熱，成為台灣之光。我們要向這群年輕人學習，我們要向這群年輕人致敬」。，
鄭麗文強調，不到一週的時間，年輕朋友將總理所堅持，也是中國國民黨最高的境界與理想《禮運大同篇》融入年輕世代最熟悉與喜愛的語言，透過舞蹈、音樂，這些年輕朋友們是穿透國際、不分時代、撼動人心的真正元素。讓大家看到國父的思想絕對不是大家所想像中的「太老了」、「過時了」、「教條的」。年輕朋友用歌聲與的舞蹈證明，它仍可以感動全世界的年輕人。
鄭麗文表示，今天的中國國民黨也是一樣，「不忘初衷，追求理想，絕不退卻；不憂讒畏譏，不瞻前顧後。對的，堅持到底，才能夠真正的感動我們的年輕人，也才能夠真正贏得年輕人的心」。
鄭麗文並指出，適逢國父誕辰，非常感謝總理的後人孫雅麗女士特別趕到現場，共同參與盛會。希望天下為公的理想，絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是一步一步的堅持下，逐漸的實踐。「我們不只是要帶給2,300萬人美好的未來與兩岸的和平，甚至帶給整個人類和平大同」。讓此理想不再是幻想跟夢想，是一代接一代都要努力實踐的目標。
