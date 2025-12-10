即時中心／高睿鴻報導

「高雄美麗島事件」堪稱我國民主化過程的重要轉折點，許多民主前輩更曾因此被捕、入獄，但也為台灣民主奠定重要基礎。今（10）天剛好是美麗島46週年，民進黨立委邱議瑩表示，這天對世界、對台灣、還有對自己都有重大意義，因為她的父親，當年正因參與美麗島事件而被捕入獄，也讓時值8歲的她「一夜長大」。邱議瑩甚至曬出一張已泛黃的老舊照片，顯示其父親邱茂男在警察押解下，仍抬頭挺胸、對著鏡頭露出笑容。

邱議瑩直言說，12月10日這天，對於世界、對台灣、甚至是對她本人，都有很大的意義；因為1979年12月10日，高雄發生美麗島事件，照片顯示她的父親也參與其中，且日後遭捕入獄，這事件「從此讓8歲的我一夜長大」。

她接著強調說，「我的爸爸與許多民主前輩們，為了爭取在這個美麗寶島上的自由、民主，勇敢地闖入叢林，即使遭到囚禁、刑求，但他們沒有放棄；也因此，引發更多人一起追求自由的路！」。而他本人，也是其中一位。

快新聞／紀念美麗島46週年！邱議瑩感性回憶：父親被捕入獄「讓我一夜長大」

民進黨立委邱議瑩曬出泛黃照片，自豪地表示，父親即便因參與美麗島事件被捕，仍抬頭挺胸、面帶微笑。（圖／邱議瑩提供）

邱議瑩說，自由的權利、相愛的權利、或是大聲說出我是台灣人的權利，這些都不是天上掉下來的禮物，更不是誰施捨給我們的恩賜。她更霸氣喊話，民主自由就是人權、推翻威權則是責任；但同時也酸，「即使過了46年的時間，台灣仍有一批人在鼓吹返回極權統治，這是如何的諷刺啊！」。

最後，她也呼籲說：「今天是世界人權日，期許我們勿忘歷史、勿負前人的受難，我們仍要一起繼續走在人權的路上，持續為民主自由而努力！」。

