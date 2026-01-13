紀念英雄余家昶先生 北捷設置永久紀念碑悼念：精神永不朽

北捷為1219見義勇為卻不幸殉難的余家昶先生設置永久紀念碑。北捷提供



為感念在1219隨機殺人事件中挺身而出、捨己救人的余家昶先生，臺北捷運公司在北車設置永久紀念牌，向其義行致上最高敬意。今（1/13）日舉行揭示儀式，由台北市政府副市長林奕華、北捷公司董事長趙紹廉率相關主管出席，表達追思與懷念。

紀念碑設置在北車B1層通往M8出口的重要通道牆面，全文指出，余家昶先生於2025年12月19日傍晚，在捷運臺北車站面對隨機攻擊事件時，毅然挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而，他因此遭受致命攻擊，不幸殉難。碑文強調，余先生在危急時刻見義勇為、捨己救人的行徑令人動容，其精神將長存人心。

北捷公司表示，紀念牌以不鏽鋼材質製作，象徵余家昶先生英勇精神與正氣長存、永垂不朽；選址位於車站主要動線，除盼旅客往返之際能記得這段見義勇為的故事，也提醒社會珍視守護公共安全的價值。

北捷公司也補充，揭牌儀式秉持莊重與低調原則進行，家屬未出席相關活動。由於該通道為旅客進出車站的重要路線，北捷同時呼籲民眾勿在現場放置花束或其他物品，以維持通行順暢與安全。

