紀念蔣經國逝世38週年 鄭麗文進入陵寢稱「與經國先生說說話」

故總統蔣經國今（13）日逝世滿38週年，國民黨主席鄭麗文上午偕3位副主席及桃園市副市長蘇俊賓、立委萬美玲、桃園市黨部人士前往桃園大溪頭寮營區向靈柩獻花、鞠躬致意。

鄭麗文指出，正處國家處境特別艱難、國際環境詭譎多變時刻，她希望今天能夠再一次重新回顧、思考蔣經國所帶來的偉大遺產，學習蔣經國精神，也希望能追隨蔣經國「用對的人、做對的事」。

鄭麗文進到陵寢「與經國先生說說話」

國民黨主席鄭麗文本日偕同副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、季麟連、蕭旭岑、桃園市副市長蘇俊賓、立委萬美玲以及一眾黨務幹部，前往桃園大溪頭寮，向故總統蔣經國陵寢獻花致意。

鄭麗文表示，前總統蔣經國過去的風範、偉大事蹟，一直都是這一代國民黨所追隨、學習的對象，如今國家正處於特別艱難的處境，國際環境也來到詭譎多變的時刻，她希望今天能夠再一次重新回顧、思考蔣經國所帶來的偉大遺產，學習蔣經國精神。

謁陵過程中，鄭麗文特別進到陵寢內，聲稱是「與經國先生說話」。她表示，希望前輩們能給她更多勇氣與智慧；同時她也自我期許，希望能追隨蔣經國「用對的人、做對的事」。

鄭麗文：須為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋

鄭麗文也說，過去中華民國在台澎金馬風雨飄搖，面臨各種考驗，不但順利地挺過來，且創造了傲視全球的民主和平轉型的政治奇蹟，以及第一波成為「亞洲四小龍」的經濟奇蹟；後來第二波創造「護國神山」高科技半導體王國的經濟奇蹟，

鄭麗文期許，在這樣內外交迫的時刻，國民黨能夠承續蔣經國成就，在此刻創造出屬於這個時代的奇蹟，也就是不但能夠深化、鞏固現在被當局破壞、侵蝕的民主、法治、平等、均富的台灣社會重要基石。

儘管蔣經國在世時堅持對中共「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策，但如今鄭麗文強調，必須為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋。她並希望，在未來的這2、3年能夠突破現狀，讓中華民國繼續穩健地走下去。

