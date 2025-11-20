紀念邱垂亮！紀錄片追尋一生足跡 喚起台灣民主共同記憶

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

為紀念已故政治學者邱垂亮對臺灣民主、人權與教育的深遠貢獻，紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good》踏遍台灣、日本與澳洲追尋邱垂亮教授的人生軌跡，他以思想、行動與教育，努力推動臺灣民主自由的進程，「這不僅是一段個人傳記，更是一部屬於台灣民主的共同記憶！」

由財團法人陳文成博士紀念基金會製作、客家委員會出品、導演陳麗貴執導的紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good 》，記錄下邱教授的璀璨人生，他從苗栗客庄出發，走過台南、台北、澎湖，赴美求學、任教，最終落腳南半球，在澳洲布里斯本擔任政治系教授。透過訪談學者、政界人士、學生與親友，細膩呈現邱教授如何以學術、教育與公民實踐貫徹對自由的信念。同時用邱垂亮在青年時期寫給夫人林月琴的書信串聯全片，溫柔而深刻地對照他對愛與理想的執著，展現知識份子情感與思想的兩個維度。

1975年台灣處於戒嚴時期，邱垂亮在由黃信介擔任發行人，康寧祥擔任社長的政論雜誌《台灣政論》發表文章〈兩種心向〉，文中觸及台海關係與台灣前途問題，當時政府以「煽動他人觸犯內亂罪，情節嚴重」為由，下令雜誌停刊，也讓邱垂亮被列入黑名單，多年無法返回台灣，連父母過世都無法見到最後一面，成為他生命中的傷痛。儘管無法返鄉邱垂亮仍付諸一生實踐著理想，於澳洲昆士蘭大學政治系任教40年，同時心繫台灣的民主發展，讓許多台灣後輩知識分子都深受啟發。

導演陳麗貴耗時3年完成這部紀錄片，她表示，「邱教授是台灣民主運動中個子不高的巨人，是享譽國際的政治學者，是學生心中的LG，是啟蒙無數知識分子的政論家，也是對台澳關係具有影響力的人。」在私領域中，邱教授又是另一半永遠的「Old Man」，是被孩子罵愛開快車的父親。而該片也規劃12月起在台北、新竹、苗栗、桃園、台中、高雄、屏東等地，展開公益巡迴放映，於「牽猴子電影粉絲俱樂部」官方臉書查詢免費報名。





