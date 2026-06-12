紀念香港612行動七週年 眾人風雨中齊聚台灣自由廣場
香港在2019年6月12日爆發大規模「反送中」警民衝突，今天(12日)是7週年的日子，「香港邊城青年」今晚在台北中正紀念堂自由廣場舉辦「612行動」紀念活動，邀請10多位講者輪番短講，眾人不畏風雨，共同為香港人發聲。
香港「612行動」七週年紀念活動12日晚間在台北自由廣場舉行，由香港邊城青年秘書長馮詔天主持，並帶領參與者在風雨中默哀1分鐘。
中央廣播電臺董事長賴秀如首先上台短講，她說，默哀時讓她想起兩、三個禮拜前在烏克蘭的時候，當地每天早上9點鐘為陣亡的將士默哀，之所以需要這樣做，是因為要讓大家「永遠不會忘記」。所以，她特別帶來一份小紀念品，這是德國轉型正義基金會製作的袋子，袋子上面有多國文字，其中，用中文寫出「以記憶為使命」。
賴秀如：『(原音)「以記憶為使命」，就是德國的轉型正義基金會到現在都還在提醒我們，要記得以前歷史上的各種事件。當然，我們不會忘記，1989年的6月4號，我們也不會忘記2019年的6月12號，也不會忘記2022年的2月24號(俄羅斯入侵烏克蘭)，這些日子雖然跟每年的365天一樣都是每一天，但都有特別的意義。』
立委陳培瑜代表立法院「台灣國會香港友好連線」前來，陳培瑜表示，民進黨在2019年11月邀請她成為不分區立委，會讓她決定踏入國會，從童書出版工作者成為第一線政治工作者，很重要的因素就是那年6月在電視上看到一幕幕香港的場景，必須持續關注台灣的民主自由體制是不是可以延續下去。
陳培瑜：『(原音)請回去告訴你身邊每一個大人，也回去告訴你身邊每一個孩子，台灣現在的民主自由岌岌可危，台灣可能真的變成「下一個香港」；但只要我們都還願意繼續一起努力，我相信我們一起可以守護每一刻、每一秒。』
剛就任圖伯特人民議會議員的貢布頓珠(Gonpo Dhondup)指出，他在2019年獲選為西藏青年會主席，當時第一個抗爭活動就是在印度新德里舉辦一場跟香港人站在一起的抗爭行動；現在，他要跟極權的中國政府說，他們會持續的團結、持續的反抗，持續抵抗到獲得他們應該得到的人權、民主、自由，還有自身權利的那一天。
香港邊城青年強調，在自由廣場牌樓下，希望重新喚醒每個人與香港的記憶片段，這份連結不應被侷限於社會運動，而是任何形式與香港的生命交集，將歷史的紀念，化為公民集體發聲的實踐契機。
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