紀念馬水龍逝世10週年 衛武營推音樂會、特展

記者劉昕翊／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心與國立傳統藝術中心臺灣音樂館攜手合作，於今年「臺灣作曲家系列」中，聚焦逝世10週年的作曲大師馬水龍，將於12月7日在衛武營音樂廳推出《孕育於山海之間》紀念音樂會，演出多首馬水龍代表作，同時也透過即日起至12月7日，在藝術迴廊登場的「看見音樂聽見畫」特展，向這位當代音樂大師致敬。

馬水龍一生創作數十首作品，橫跨管弦樂、室內樂、鋼琴曲、聲樂曲、合唱曲等不同形式，富含濃厚的臺灣鄉土情懷，對臺灣當代音樂發展帶來重大啟發，其代表作包括《雨港素描》、《梆笛協奏曲》、《關渡狂想曲》等，且馬水龍更是臺灣第一位在美國紐約林肯藝術中心，以整場形式發表個人作品的臺灣作曲家。在藝術教育方面，不僅為國內培育出許多音樂人才，更和邱再興一同創辦「春秋樂集」，積極鼓勵同儕和年輕人創作，先後獲得金曲獎特別貢獻獎、國家文藝獎、總統府景星勳章等殊榮。

此次音樂會將由指揮張佳韻率領鋼琴家辛幸純、梆笛演奏家賴苡鈞，和國立臺灣交響樂團、「台中藝術家室內合唱團」、濤韻男聲合唱團合作演出，包含《梆笛協奏曲》、《孔雀東南飛》、《關渡狂想曲》、《無形的神殿》等馬水龍生涯中重要代表作品，讓樂迷們再次感受大師作品的磅礡氣勢與細膩情感。另外，紀念音樂會即日起至12月7日在藝術迴廊舉辦的「看見音樂聽見畫—馬水龍逝世10週年紀念特展」，將透過珍貴的手稿、照片及相關文物，帶領民眾深入了解馬水龍的音樂世界與其對臺灣音樂文化的重大貢獻。

