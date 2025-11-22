政治中心／綜合報導

22號是黃百韜將軍在國共內戰中殉國的紀念日，總統賴清德發文向他致敬、更說黃百韜以寡擊眾、但當時國民黨已經被叛將吳石等人滲透，導致徐蚌會戰中犧牲55萬國軍。外界解讀提吳石在暗酸鄭麗文，藍營青年反批他藉黃百韜政治操作、綠營則批"鄭麗文到念吳石其實就是要投共"。

國民黨青年賴苡任、滿志剛到忠烈祠向先賢致敬，22號是國民革命軍將領黃百韜，在國共內戰中殉國紀念日，總統賴清德也發文緬懷。

賴清德指出，黃百韜在多場關鍵戰役中以寡擊眾、打退共軍，他以三軍統帥身分向黃百韜致敬；也無奈當時國民黨已被吳石、郭汝瑰等共諜滲透，讓徐蚌會戰短短66天犧牲55萬國軍、更嗆"該悼念的是為國奮戰的國軍，而不是共諜，，暗酸鄭麗文。

紀念黃百韜殉國 賴清德：該緬懷的是為國奮戰的國軍非共諜

記者問「因為裡面有祭拜吳石的部分，你們怎麼看這次爭議？」





記者問「因為裡面有祭拜吳石的部分，你們怎麼看這次爭議？」

賴苡任說「從我們做為國民黨黨員立場來說，我們跟主席就是各司其職，主席有主席的高度、一般黨員有一般黨員的義務；為什麼賴清德總統要刻意挑在今天，選擇一位他從來不曾紀念緬懷過的黃百濤將軍？明顯政治操作。」

退役少將于北辰說「(作戰計畫)誰做的？糟糕，吳石幹的、就是吳石那一幫人做的計畫，他重做的計畫就是讓國軍往共軍的那個口袋裡面，軍人沒辦法，明明知道這是一個必死無疑的計畫，他還是執行，最後就完了、整個軍團完了。」

紀念黃百韜殉國 賴清德：該緬懷的是為國奮戰的國軍非共諜

鄭麗文悼念共諜吳石的效應還在發燒。（圖／資料照）





于北辰回顧歷史，正是吳石等一幫共諜，害死黃百韜，總統特別發文悼念，除了表達捍衛自由民主沒有黨派之分，更要藉由黃百韜跟吳石的天壤之別，讓外界看清，去祭拜吳石的國民黨主席鄭麗文。

台中市議員周永鴻說「和解不是用講的，和解是一個工程嘛，你要去講說這是兩岸，就是說是一個民族裡面內部大家敵對是一個悲劇，那它是一個工程要處理，顯然鄭麗文不是要處理這個工程啊，她只是要投共而已嘛。」

鄭麗文上台後，國民黨會不會加速走向紅統，聽其言不如觀其行，國人都在檢驗。

（民視新聞綜合報導）

