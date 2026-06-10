紀念「六四」 專家建議港府逐步開放申辦活動

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（中央社記者張謙香港10日電）「六四事件」37週年剛過，香港資深媒體人、評論員兼作家劉銳紹在報章刊文，向港府提出長遠解結之道，包括今後在偏遠地方讓人以合法方式申辦悼念活動。

劉銳紹今天在明報刊文表示，今年的「六四事件」37週年在有風無浪下度過，總體平靜，但心結仍在，「對民族復興無好處」。

他表示，如果有關方面想淡化敏感效應，方法很多，港府不妨批准在偏遠地區球場舉行「六四」悼念，此舉利大於弊，可以大大改善形象，而當局從禁止到逐步放開（申辦），這比完全禁止的好。

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他並表示，6月4日實際上並不敏感，不同年份的6月4日有不同的歷史事件，比如中共第一份日報「熱血日報」於1925年6月4日創立，中共前領導人鄧小平於1985年6月4日宣布百萬大裁軍等。

他說：「只要讓不同年份的6月4日的事實並存，毋須隱藏，就不會自設禁忌了。」

過去很長時間，已經解散的香港市民支援愛國民主運動聯合會每年都會在維園舉辦「六四」燭光晚會，且獲得官方批准使用，但2019年6月4日是支聯會最後一次在維園舉辦晚會。

2020年初，香港爆發COVID-19疫情，當局以疫情為由，不批准支聯會申辦，之後的一年更圍封維園，以防有人在內非法集會。其後，支聯會在港區國安法的壓力下，於2021年9月宣告解散。

在疫情過去及支聯會解散後，每年6月4日前後，維園改由「愛國愛港」的團體用作舉辦「家鄉市集嘉年華」等活動。（編輯：周慧盈）1150610