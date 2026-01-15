政治中心／綜合報導

為紀念前總統李登輝對台灣民主的卓越貢獻，台聯黨攜手台北市李登輝之友會，在李登輝103歲冥誕這天，參訪在國立台灣圖書館展出的「民主先生2.0，數位李登輝特展」。透過AI技術，不僅能穿越時空和李登輝合影，參觀者還能透過生成式AI與「數位李登輝」對話請益。

為紀念李登輝103歲冥誕，台聯黨特別到台灣圖書館，參訪數位李登輝特展，希望讓更多國人銘記，"台灣民主之父"的偉大貢獻。台灣圖書館館長曹翠英：「來緬懷一代過去，對我們國家有貢獻，特別在民主歷程的貢獻，我覺得非常非常的可貴。」

廣告 廣告

紀念「民主先生」103歲冥誕！跨時空和李登輝合影、對話

為紀念李登輝103歲冥誕，台聯黨特別到台灣圖書館，參訪數位李登輝特展。（圖／民視新聞）李登輝基金會執行長鄭睦群：「我們會在這個地方擺兩年，希望透過這個特展，能夠成為李登輝基金會，跟社會大眾對話的一個窗口。」這場展覽讓「民主先生」能夠和當代人互動，串聯台灣民主的過去和未來，還能和李登輝穿越時空，同框合影，來懷念這位前總統。不過當前台灣正面臨，藍白兩黨持續封殺總預算，以及國防特別條例，嚴重損害國家利益，現在也能透過AI技術模擬李登輝，回答當前政治現況。

紀念「民主先生」103歲冥誕！跨時空和李登輝合影、對話

台聯黨攜手台北市李登輝之友會，在李登輝103歲冥誕這天，參訪在國立台灣圖書館展出的「民主先生2.0，數位李登輝特展」。（圖／民視新聞）已故前總統李登輝vs.台聯黨主席周倪安：「國民黨跟民眾黨在國會亂象，要怎麼解決，國民黨跟民眾黨影響操作，不是為了國家利益，而是為了政治私利，我們當初推動民主，就是希望立法院能夠理性問政，不僅阻攔重要法案，還動輒以暴力語言相向，這種行為已經背離民主精神，違背了我們推動民主改革的初衷。」民主一棒接一棒，藉由科技，跨越時空，繼續把李登輝的精神傳承下去。

原文出處：紀念「民主先生」103歲冥誕！跨時空和李登輝合影、對話

更多民視新聞報導

名嘴轉戰政壇 周軒回憶他是「來真的」

「他」綠營新竹縣長呼聲高！竹北市長交棒成焦點 議員親薦2人選

自己拿麥開講！黃國昌返台「零媒體」 詹凌瑀酸爆：一個人的記者會

