紀念「法界鬼才」 東勢許良宇圖書館成山城最美禮物

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市東勢圖書館建築較老舊，已不敷使用，被譽為「法界鬼才」的許良宇，是土生土長的東勢子弟，卻因車禍英年早逝，其父母許景堂與李碧虹決定將對兒子的不捨化為無私大愛，捐出愛子遺產1.2億元，回饋家鄉興建這座現代化圖書館。今（26）「許良宇圖書館」正式開幕，市長盧秀燕表示，這是一座愛的圖書館，它向上、向下延伸，照顧山城所有學子。此不僅象徵公共建設的完成，更是城市以閱讀回應關懷、以文化傳遞愛的具體展現。

盧秀燕表示，她把許良宇圖書館定義為一座「愛的圖書館」。在許爸爸、許媽媽決定捐贈這座圖書館時，這是將對許良宇個人的愛，化為對社會的大愛，再把這份愛傳遞到最需要的地方。她說，許良宇的生命雖然已經逝去，但他依然活著在大家心中。

盧秀燕說明，這座圖書館它向上、向下延伸，照顧山城所有學子。她希望每個孩子都像許良宇一樣優秀，對社會有所貢獻，並且取之社會、用之社會。這份愛也照顧全山城、全台中市民，因這座圖書館不只是給孩子使用，更是全民的圖書館。

立法院副院長江啟臣表示，許良宇圖書館展現了台灣最美的風景，他很榮幸見證許良宇圖書館的啟用，它將延續許良宇勤學回饋的精神，照顧山城學子，並和台中已有50座圖書館，持續提升閱讀力。

台中市政府文化局表示，許良宇圖書館的誕生，源自一個家庭最真摯的情感與深切的期盼。為紀念一生熱愛閱讀、關心社會的企業家許良宇先生，許景堂、李碧虹伉儷秉持兒子「取之於社會、用之於社會」的信念，慨捐新台幣1.2億元，市府亦編列逾7300萬元進行裝修與停車場經費，並在龍寶建設承接這份珍貴託付下，結合多家共善廠商捐建建材、總價值逾3700萬元，公私協力將對孩子的思念與祝福，轉化為全民共享的公共資產。館方特別於圖書館二樓規劃「許良宇圖書館特展」，收藏許良宇的篆刻作品集、畫作與喜愛的書籍。

照片來源：台中市政府提供

