紀念《自由中國》民主反共 賴清德：民進黨未改國號是為團結社會、不同黨競爭「國家利益要擺前面」
賴清德總統今天（12/06）「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮致詞時表示，出生於中國的雷震，在台灣成立《自由中國》雜誌，揭櫫「民主反共」的大旗，並與殷海光、傅正等人共同在台灣推動民主自由法治的工作，賴清德指出，原本雷震盼把國號改為「中華台灣民主國」，救亡圖存，但民進黨沒有這樣做，是因為要團結台灣社會。賴清德強調，民主社會不同政黨競爭很正常，希望國內團結一致對外，並在民主、反共與國家利益等三個面向團結，「不分政黨，國家的利益要擺在前面。」
賴清德總統今天（12/06）下午前往台大法學院出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，曾擔任「雷震公益信託基金」第一任召集人的國防部長顧立雄，也陪同出席。
賴清德致詞時首先表示，在台灣從威權走向民主自由發展歷程中具有重大影響力的《自由中國》雜誌，發行人雷震，主要編輯殷海光與傅正等人，雷震、殷海光與傅正等三位先生，是台灣最被廣為推崇、在台灣早期民主運動的代表性人物，今天三位先生的基金會跟研究中心能夠攜手舉辦這個論壇，意義非凡，賴清德說，自己很榮幸的能夠獲邀參與今天的盛會。
賴清德說，我們都很清楚。雷震、殷海光跟傅正3位先生都出生、長大於中國，都因為愛國意識先後加入國民黨抗日，也從事反共的工作，後來他們相逢相識，相知在台灣也在台灣為了理想而奮鬥。
賴清德也說，在他們三個人當中，雷震先生年紀最長，1879年出生，他比殷海光先生長，22歲，比傅正先生長30歲，剛剛雷震先生的一生其實我們已經看出，他就是成立《自由中國》雜誌，在台灣推廣民主自由法治的工作，同時也揭櫫「民主反共」的大旗，甚至於在《自由中國》發行的時候，他也進行系列的社論，以「今日的問題」為名的系列性社論，第一篇就是由殷海光先生所寫，題目就是「反對反攻大陸」的社論。
賴清德指出，雷震先生他也跟著台灣民主運動非常非常知名的人士，像宜蘭的郭雨新、台北的高玉樹，還有雲林的李萬居先生共同連署，要求蔣介石不應該連任第3個總統任期。
賴清德表示，雷震他後來發現他所投入的國民黨來到台灣之後，貪污不改、吏治敗壞，當時雷震認為，如果台灣或者是中華民國，要能夠繼續得到人民的支持，最重要的是要成立一個反對黨，於是雷震先生把成立反對黨，當作是救國圖存最重要的一件事情，也因此獲罪入獄，包括傅正也一樣。
殷海光跟傅正常常投稿到《自由中國》，因為殷海光的文章質疑反攻大陸的正當性和必要性，讓雷震、殷海光跟傅正等人從此不見容於執政當局（國民黨），再加上雷震認為當時救亡圖存之道，就是要阻黨、組反對黨進行監督，那更是不見容於當時的執政當局，所以不管雷震或是傅正都先後入獄。
賴清德說，殷海光即便沒有入獄，但也遭受到當時政府的剝奪他生存的一些機會，包括終止他的研究基金，然後辭退他在學校的任職，然後也阻卻他謀生的途徑，但這3個人，不管是入獄，或者是被剝奪生存的機會，仍然不改其志。特別的是，雷震先生出獄之後，除了持續嚮往、要成立反對黨以外，他甚至寫了〈救亡圖存獻議〉獻給當時的政府，就是蔣介石，這其中最重要的1篇就是要改國號，要把中華民國改為「中華台灣民主國」，這當然是當時的政府是不會接受的，所以雷震先生可以說是壯志未酬。
賴清德也說：「但是傅正很有意思的，跟當時台灣社會的有志之士，共同組黨，在1986年9月28日在圓山大飯店，當時組黨的會議主席不是別人，就是游錫堃，當時在傅正先生的串聯之下，總共有10人組黨小組，在1986年9月28日仍在戒嚴的時代成立了民主進步黨。也就是說，雷震先生的遺願，由傅正先生跟台灣的後期之秀，勇敢的民主運動人士共同完成，在這個過程當中，他們都有許許多多令人欽佩的言論。」
賴清德表示，舉例來說，殷海光先生在晚年的時候，生活拮据的時候，曾經有一段文字，令人相當感動。他認為，他的一生或者是人的一生，就像是一根蠟燭，當點完之後，蠟燭點完之後，什麼都沒有了。但是他也不會因此愚昧的去追求像秦始皇一樣的長生不老之藥，他也不會懦弱的把自己封存在一個用誇張、幻想的言論裡面來生活，他反而非常嚮往在逆異當中，仍然持續不斷向前的人，他稱呼這樣的人，才是真正的不凡。他也希望當他蠟燭燒盡的時候，有許許多多根蠟燭可以持續跟著點，來一支接著一支，他深信一定可以看到光明，黑暗便會過去。
賴清德指出：「我現在是民進黨的黨主席，我也看過過去民進黨的一些前輩的事蹟跟言論，我也非常欽佩傅正先生，他有一段話，他逝世30週年的時候，蔡英文主席曾經幫他辦一個非常好的紀念活動，在那個紀念活動，當中有曾經播出一段傅正先生在世時所講的一段話，他說，他願意犧牲他的自由，甚至於也願意犧牲他的生命來追求，第一是民主，第二是民主，第三是民主，除了民主，還是民主，這個氣動山河，令人欽佩，令人欽佩。」
賴清德也說：「不管是雷震先生、殷海光先生或是傅正先生，他們一生行止令人欽佩，對台灣的民主運動發展也非常貢獻，非常突出，因為他們3個人不約而同點亮了千千萬萬隻的民主火光。」
賴清德接著說，民進黨創立之後，特別是在1999年有針對國家主權通過一個決議文，這個就是知名的〈台灣前途決議文〉，這決議文的內容是指，台灣已經是一個主權獨立的國家，根據憲法，名字叫「中華民國」，主權和中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2300萬人民決定。也就是說，傅正先生跟台灣的民主運動的前輩組黨，已經完成了雷震先生的遺願，但雷震先生希望能夠改國號、改成「中華台灣民主國」，民進黨沒有這樣做。
賴清德強調，民進黨是認為留著這個名字，是有助於團結台灣社會，因為這個名字是寫在憲法裡，有助於團結台灣社會，而且特別指出，台灣已經是一個主權獨立的國家，也就是沒有再另行再宣布台灣獨立，目的也是要團結台灣社會。但是他的理念是跟雷震是一致的，也就是說，不管台灣的國家的名稱叫中華民國，或者是國際社會，目前叫我們為「台灣」。
賴清德指出：「去年我當選的時候，美國國務卿布林肯，就稱呼我為『台灣第五任民選的總統』，他以『台灣』稱呼我們。國際社會或者是媒體在報導、提到我們的時候，都是只指『台灣』。我們的邦交國，或者是我們自己或是國際的友人，有時候也會稱呼我們為『中華民國台灣』，但不管我們稱呼中華民國中華民國、台灣或者是台灣，其實都是指『台、澎、金、馬』2300萬人，所以民進黨在2024年又通過一個決議文，叫〈族群多元國家一體決議文〉，所謂族群多元是自由，不管是民進黨成立的時候，是由跨族群共同成立的，或是台灣本身就是一個多元族群的社會，不管先來後到，只要認同台灣，就是這一塊土地、這個國家的主人，大家應該要團結合作。
賴清德也指出，所謂〈國家一體決議文〉是因為尊重每一個人的生活經驗，他在國家認同的過程當中，它是屬於台灣認同，或是中華民國認同，其實都應該要彼此尊重，因為歸根究柢就是指台澎金馬2300萬人，所以身為總統，在面對未來的威脅的時候，我也非常希望我們國家應該要團結，不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，千萬不要讓外力所分化，分散我們的力量，就沒有辦法保護我們的國家。
賴清德表示，過去數十年，不管是雷震先生、殷海光先生，或者傅正先生，或過許許多多的民主運動的人士，我今天前一個行程去參加世界人權日，在國家人權博物館，跟一群當年犧牲奉獻的民主運動人士見面，有些多數人都已經垂垂老矣。今天代表致詞的是黃華先生，他今年高齡已經87歲了。當年這一群人都是為了要爭取民主，現在我們的責任是要捍衛民主、深化民主。但是第一步就是要守護我們國家的主權，國家主權是不容讓步的，要捍衛國家的主權，也唯有靠實力，才能夠捍衛成功。
賴清德也表示：「我希望我們國內團結一致對外，能夠團結在三個面向，第一個就是民主，第二個就是反共，第三個就是國家利益，不分政黨，國家的利益要擺在前面。」
賴清德最後強調，「這段時間我不斷的強調，我們不同黨沒有關係，因為民主政治就是政黨政治，不同黨，彼此競爭這很自然，但是大家要『同一個國家』比較重要，同一個國家都很重要，因為我希望在面對中國未來威脅的時候，台灣的利益就是要用民主來團結國家，用『反共』來凝聚整體的利益，第三個，國家利益最優先，同一個國家認同的才有辦法團結。」
