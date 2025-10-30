紀永添專欄：川普不是胡言亂語—鐵甲戰艦重出江湖的理論與考量

美國海軍最後一款退役的愛荷華級戰艦（Iowa class），其噸位高達48000噸，足以勝任承載高超音速飛彈的巨大彈體與發射器。圖片取自Iowa Class Battleships FB

紀永添／軍事研究者

美國總統川普與國防部長赫格塞斯，日前召集美軍的高階將領，進行精神訓話與軍紀再教育。川普在這場演說中提到，他與海軍部長已經討論很久，考慮重新讓戰艦（Battleship）成為美國海軍的作戰艦艇。他還說今日的艦艇都使用鋁材做為艦體材料，但鋁製的船身不堪一擊，飛彈還在二英里外，鋁就開始融化了。而戰艦有漂亮的外型，使用堅固的鋼材，還擁有巨型艦砲，砲彈的價格更是比飛彈便宜許多。表面上來看，川普提出的主張非常荒謬，違背了當今的發展潮流，戰艦在二戰中因為不是航空母艦的對手，而被各國海軍淘汰。二戰結束後，進入了飛彈時代，以巨型艦砲為主要火力來源的戰艦，退出歷史舞台，世界各國都沒有再發展或建造大型戰艦的前例。然而川普此時提出讓戰艦再度復活的想法，並非天馬行空，這背後有其理論與考量。

川普所言有理論基礎

關鍵的原因，在於高超音速反艦飛彈與無人載具的興起，已徹底改變未來海戰的樣貌。高超音速飛彈除了彈頭的速度，高於5倍音速，不易攔截外，還有另外兩個重要特性，一是射程極遠，二是彈體較大。二戰時期航空母艦快速淘汰戰艦的原因，在於戰艦上的巨型艦砲射程只有幾十公里，但艦載機的作戰半徑卻可以輕易超過上百公里，這代表航空母艦能攻擊戰艦時，戰艦還無法反擊，因此處於絕對的劣勢。即使進入飛彈時代後，反艦飛彈的射程也很少超過200公里，因為地球曲率的關係，艦載雷達根本偵測不到這麼遠的水面目標。蘇聯時期發展出來的長程反艦飛彈，常號稱射程超過500公里，但彈體很龐大，只有少數大型巡洋艦才能配備，還需要空中戰機做中繼導引，誤差也很大，可以做為戰術核武的攻擊載具，卻無法取代航空母艦的地位。

然而高超音速飛彈的射程動輒超過上千公里，中國已試射成功的鷹擊-21高超音速反艦飛彈，射程估計在1000至1500公里之間。而俄羅斯的鋯石高超音速巡弋飛彈（Zircon），依攻陸或反艦的不同用途，射程從1000公里到2000公里。美國海軍正快馬加鞭研發的中程常規快速打擊飛彈（IRCPS），射程更高達2500公里以上。IRCPS是艦射型的高超音速飛彈，雖然是以攻陸為主，但可能擁有部份的反艦能力，或未來會推出反艦的構型。此外，新型的戰斧巡弋飛彈Block Va也擁有反艦能力，射程達1600公里。相反的，目前美國海軍的艦載機F/A-18E/F的作戰半徑只有800公里左右，下一代的F-35C則是在1200公里上下。雖然理論上在空中加油機的協助下，航程可以無限延伸，但與高超音速飛彈相比，已無任何關鍵優勢，甚至還要耗費更多資源。

川普此時提出讓戰艦再度復活的想法，並非天馬行空，這背後有其理論與考量。圖片取自USS NORTH CAROLINA Battleship FB

不過高超音速飛彈有一個很大的缺點，就是彈體較大，以IRCPS為例，無法使用美軍現有的MK 41與MK 57垂直飛彈發射器。美國海軍為了將IRCPS裝上朱瓦特級驅逐艦（Zumwalt class），只能拆除艦上的2座先進艦砲系統（AGS），以安裝發射系統。但即使做了這麼大的犧牲，也只能安裝12枚的IRCPS。因此美國海軍正在考慮，想要發展一款更大型的垂直飛彈發射器，以容納未來的高超音速飛彈。但更大型的垂直飛彈發射器，就算能塞進現在數量最多的阿利．伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class ）中，但空間大小是固定不變的，能填裝的IRCPS數量還是很有限。釜底抽薪的方法是建造更大型的艦艇，才有辦法配備大量的新型高超速飛彈，或是重啟美國海軍最後一款退役的愛荷華級戰艦（Iowa class），其噸位高達48000噸，足以勝任這個任務。

無人機破壞力不大卻可癱瘓艦艇作戰

另外一點是無人載具興起後，使用無人艇與無人機，進行自殺攻擊的戰術，已在俄烏戰爭中獲得實戰驗證。也讓造價便宜的無人艇與無人機，成為水面艦艇的新威脅。廉價的無人艇與無人機，其實破壞力並不大，但今日的水面艦艇，並無任何裝甲保護，就如川普說的，很多都是鋁製船身，只要被擊中，重則沉沒，輕則失去作戰能力，必需退出戰場。雖然世界各國都在加快腳步，研發新型的艦載防禦系統，以反制無人艇與無人機，但最為簡單的方法，是學習二戰時期的大型裝甲戰艦，在艦體上安裝厚重的鋼板，以抵禦敵方艦砲的轟擊。當時的大型裝甲戰艦有各種特殊設計，在挨了數十發敵方砲彈後，還能繼續作戰。川普會想要讓戰艦重出江湖，很可能就是這些特性，非常符合未來需求，而且這樣的想法，還不只是美國有，俄羅斯也有類似的計畫。

蘇聯時期為了反制美國的重型航空母艦，研發了基洛夫級（Kirov class）核動力巡洋艦，噸位達到24000噸，配備能使用核彈頭的20枚長程反艦飛彈，加上各式防空飛彈與反潛飛彈，總共擁有數百枚各式飛彈，火力極為強大，如同一艘大型戰艦。當時計畫生產5艘，但最後一艘因蘇聯解體而沒有完成，已服役的4艘則命運多舛，多次發生事故，而繼承蘇聯的俄羅斯，經濟凋敝，又無力維持複雜的核動力艦艇。最後有2艘被拆解，2艘勉強維持，但不常出海活動。其中因嚴重機械故障，而被封存的納希莫夫海軍上將號（RFS Admiral Nakhimov），多次傳出將會進行升級改裝，但都因為經費問題而不斷延宕。許多人也質疑再花大錢來改裝這艘老舊艦艇是否值得，讓整個計畫走走停停。最後到了2014年，俄羅斯終於下定決心，開始全力改造這艘老船。

升級後的納希莫夫海軍上將號，如同行走的大型軍火庫。圖片取自中國微博

升級後的納希莫夫海軍上將號，拆除原本左右兩舷的20枚長程反艦飛彈，在調整空間配置後，改為安裝垂直飛彈發射器。新的垂直飛彈發射器擁有174個發射單元，可發射3M54口徑（Kalibr）巡弋飛彈、P-800縞瑪瑙（Oniks）超音速反艦飛彈、與3M22鋯石（Zircon）高超音速飛彈，打擊火力十分的強大。其中的鋯石飛彈，是世界上第一款服役的高超音速武器，已多次用於俄烏戰場上。此外納希莫夫海軍上將號還配備多層次的防空武器，如長程的S-400防空飛彈，4K33中短程防空飛彈OSA-M，短程的Pantsir-M近迫武器系統與多款電子干擾裝備。由於艦上的空間夠大，可以攜帶的S-400防空飛彈高達96枚，足以應付高強度的飽合攻擊。這讓升級後的納希莫夫海軍上將號，如同行走的大型軍火庫，在近期已經下水海試，預計很快就能重返現役。

武庫艦追求火力最大化

這種以大型艦體為平台，並安裝強大打擊火力的設計概念，其實很早以前就出現過了，當時稱為武庫艦。武庫艦的設計想法很簡單，就是儘量減少不必要的艦體結構，把全部空間都拿來安裝武器，以追求火力最大化。在當時的武庫艦設計概念圖中，往往安裝了多組的垂直飛彈發射器，使一艘武庫艦能配備上百枚的各式飛彈，甚至還想把多管火箭系統（MLRS）裝上去。也就是把M270或M142所使用的多管火箭發射箱，移到水面艦上，讓武庫艦可以發射多管火箭或陸軍戰術飛彈來攻擊沿岸目標。最後還想發展射程更長、精確度更高的新型艦砲系統，以砲擊近距離的威脅。可惜隨著冷戰結束，許多發展計畫被刪減，武庫艦過於單一的功能，也受到很多質疑，認為武庫艦難以因應瞬息萬變的戰場環境，讓武庫艦的發展受挫，最後只停留在設計概念階段。

武庫艦雖然沒有成真，但許多概念與設計留了下來，後來融合匿蹤技術，間接催生了朱瓦特級驅逐艦。或許可以這麼說，朱瓦特級就是新增了匿蹤能力，並縮小了尺寸的武庫艦。當時想發展的新型艦砲，後來變成專為朱瓦特級開發的先進艦砲系統，採用155公釐口徑，能發射一般彈藥或長距攻陸彈藥（LRLAP），如果使用LRLAP，射程超過150公里，誤差半徑卻只有50公尺。只是LRLAP實在是太貴，美國海軍不願採購，讓朱比特級沒有LRLAP可用，戰力大打折扣，最後只能拆除，留下的空間改為安裝IRCPS，以強化武庫艦的角色。川普在談到他心目中的戰艦時，也提到應該以便宜的砲彈取代昂貴的飛彈，並提到電磁砲，不知道他是否清楚朱比特級這段慘痛的歷史，還是美國已發展出新的科技，可以大幅壓低LRLAP的生產價格。至於電磁砲，美國也早就放棄研發，集中資源發展雷射武器，難道還要重啟電磁砲計畫？

武庫艦想法雖然沒有成真，但許多概念與設計留了下來，後來融合匿蹤技術，間接催生了朱瓦特級驅逐艦（如圖）。圖片取自維基百科

綜合來說，川普口中與海軍部長討論多時的大型漂亮戰艦，比較像是下一代的武庫艦，畢竟當年美國海軍也將武庫艦稱為21世紀的新戰艦。川普的戰艦會配備大量高超音速飛彈，以強化打擊火力，可能也有一定程度的裝甲，來反制無人艇與無人機的威脅，並採用新型的先進艦砲系統，有較便宜的長距攻擊彈藥。除了擁有防空飛彈，還會以雷射砲或電磁砲做為未來的防禦武器，因為高超音速飛彈的速度太快，只有雷射砲或電磁砲才有可能攔截。雖然美國已放棄電磁砲，但在雷射武器的發展上，仍居於領先地位。在設計朱比特級時，就考慮到這種能源武器需要很大的電力，因此朱比特級的供電能力極強，已是成熟技術。若從從這幾個方面來看，重啟愛荷華級戰艦的可能性比較低，因為要翻新的工程太大，還不如重新設計一款新型戰艦，還更省錢。

不過川普想要的新戰艦，是否可以成真，還有很大變數。因為美國研發過很多新型軍艦，有不少失敗例子，如未能成真的武庫艦，只興建3艘的朱瓦特級，評價不佳的濱海戰鬥艦等。不過也因為這些挫折，才有後來的許多傑作。台灣海軍正在籌建下一代的主力飛彈巡防艦，不過也應該考慮戰場環境的改變，嘗試發展新艦種。如印尼海軍已決定採購義大利的退役航空母艦，改裝為無人機母艦，就是一個很有前膽性的做法。台灣海軍在玉山號船塢運輸艦順利服役後，也想籌建第二艘，或許可以考慮重新設計上層結構，改為勁蜂系列無人機的發射平台，並利用艦上的船塢做為無人艇的移動基地，以延伸無人機與無人艇的作戰範圍，讓第二艘船塢運輸艦，在保有原本兩棲作戰能力下，兼具小型武庫艦與無人載具母艦的新功能，以發揮最大的作戰效益。

