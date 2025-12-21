紀永添專欄：美國本土防禦優先，正重塑全球戰略格局
紀永添／軍事研究者
美國總統川普在競選時，就曾多次表示，美國應該更重視本土防禦，而不是到海外參與跟美國利益無關的戰爭。這種思維也是目前MAGA運動的主流看法，已公布的2025年美國國家安全戰略報告，也將戰略重心移回美國與西半球，優先確保美國的國土安全。雖然報告中也強調第一島鏈的重要性，但仍讓許多受到中國或北韓威脅，依賴美國提供安全保障的西太平洋盟邦，如日本、南韓、菲律賓與澳洲，感到非常的憂心。然而美國國防部長赫格塞斯在之前訪問印太地區，與東南亞國家的國防部長會晤時，又強調「美國優先」並不代表「美國孤立」，美國會與盟邦合作，維持印太地區的穩定、安全與自由。同時在與日本防衛大臣的聯合記者會上，也強調美國將積極面對中國的威脅，也會確保台灣擁有足夠的自衛能力，形成兩個看似互相矛盾的主張。
平衡「美國優先」與「美國孤立」兩種立場的矛盾
不過如果進一步來分析，美國似乎想擬定一套新戰略，讓戰略重心轉移回美國本土時，不會失去全球霸主的地位，也就是平衡「美國優先」與「美國孤立」兩種立場的矛盾。若以川普政府近來的國防、外交政策來看，這可大略分為戰略與戰術兩個部份。在戰略方面，川普不斷逼迫盟邦提高國防支出，並鬆綁關鍵的軍事技術與協防政策，等於是要求承平已久的自由世界，再度武裝起來，以減輕美國的防務壓力。在戰術方面則研發更多具備跨洲作戰能力的新武器，如B-21匿蹤轟炸機或第六代先進戰機，都號稱可以跟B-2一樣，從美國本土起飛，直接飛到伊朗，執行作戰任務，不必再駐紮海外。其次是大量使用新型的無人載具，能直接從遠端遙控，避免再派遣人員進入戰區，再加上未來將更仰賴太空作戰，讓美軍在本土防禦優先下，能兼顧全球戰場。
過去美國就一直要求北約盟國要增加國防預算，但冷戰結束後，承平已久的歐洲國家，並未認真對待這個問題。直到2014年，俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞半島後，北約才正式決議，要求成員國的國防預算，要達到GDP的2%以上，以因應未來的可能威脅。然而這個目標，要到俄羅斯全面入侵烏克蘭，俄烏戰爭已經邁入第三年的2025年，才終於達成。不過隨著俄羅斯不斷侵擾歐洲各國，川普政府又多次嚴詞批評其他北約成員國，認為這些國家不願捍衛自己的家園，太過依賴美國的保護，還威脅要削減駐紮在歐洲的兵力。這讓其他的北約成員國終於同意，未來將把國防預算大幅增加到GDP的5%以上。其中的3.5%會用於直接軍事投資，如採購新型武器、增加部隊規模與強化訓練等，另外的1.5%則用於其他的間接建設，如改善營舍、薪資福利等。
川普政府不止施壓北約成員國增加國防預算，在西太平洋一樣要求日本、南韓等國要增加軍事開支，特別是受到嚴重威脅的台灣。部份美國官員甚至認為，台灣可以把國防預算增加到GDP的10%以上，確保有能力保衛自己的安全。只是當美國的盟邦都大幅增加國防預算，採購新型武器，那擁有民主國家兵工廠之稱的美國，勢必要增加供應，同時還要符合每個國家的不同需求，以強化盟邦分攤美國防務工作的能力。而且為了提高這些國家增加國防預算的意願，美國不只提供新型武器系統而已，還進一步鬆綁了許多軍售限制，提供美國盟邦以往無法獲得的先進裝備與軍事技術。因為過去美國不願輸出可能會威脅到美軍，或破壞區域平衡的武器裝備，但在川普政府對內強調本土防禦優先，外部又有中國、俄羅斯的強大威脅下，這些限制已被逐步解除。
提供美國盟邦以往無法獲得的先進裝備與軍事技術
這最好的例子，是提供澳洲與南韓核動力潛艦的技術。澳洲建立水下兵力的過程一直不太順利，籌獲新一代柴電攻擊潛艦的計畫，選擇了法國的方案，結果遇到進度延宕、成本大增的問題。美國在這個時候介入，拉英國一起提供核動力潛艦技術，與澳洲組成AUKUS聯盟，可以說是即時雨。不只順利協助澳洲解決棘手的難題，也能大幅強化第一島鏈南端的水下控制力道，分擔美國的壓力。最重要的是澳洲社會雖然對增加國防預算到GDP的3.5%，持保留態度，但AUKUS的方案並沒有受到澳洲社會的強烈反對，因為核動力潛艦能同時解決多個難題。南韓的情況也很類似，面對北韓的強烈威脅，南韓一直在尋找可靠的嚇阻力量，配備潛射彈道飛彈的核動力潛艦，是其中一個重要選項，美國同意鬆綁管制，成為南韓難以拒絕的誘因，願意以高價去換取。
對歐洲的北約成員國而言，最大的威脅是核武強權俄羅斯，而反制核武的唯一武器就是核武。雖然英國與法國也都擁有核武，但與俄羅斯有很大的差距，因此美國的強大核武庫，是極重要的安全保障。美國在冷戰結果後，曾逐步減少部署在歐洲的核武，最後還全部撤離，但在時隔17年後，美國於今年再度於英國部署可由F-35A發射的B61-12戰術核武，以嚇阻俄羅斯。對於日本，美國除了已經同意出售400枚戰斧巡弋飛彈與F-35B艦載機，讓日本擁有長程攻擊能力與航空母艦，也正與日本政府商討修改非核三原則，使美國能在日本部署核武，或最少讓配備核武的核動力彈道飛彈潛艦與戰略轟炸機，能使用日本的基地。這無疑已改變過去的限制。同時美國也要求南韓同意讓駐韓美軍能介入台灣衝突，以利未來彈性部署，都是政策調整的一環。
然而川普政府強力施壓盟邦提高國防預算，在經濟上又祭出對等關稅，的確已掀起反美的情緒。如瑞士就揚言要取消採購F-35A戰機，也有不少國家認為應該重新檢討與美國的合作關係，這無疑會傷害美國在國際事務上的領導力。川普還曾三番兩次威脅要退出北約，雖然多數人認為這只是施壓手段，不過美國最新任命的駐歐空軍司令，已從四星將領降為三星將領，在實質層面上降低了駐歐美軍的位階。而北約國家為了因應這種情況，已開始討論是否要逐步取代美國，接手北約的指揮權。雖然這可以減輕美國的防務壓力，但同樣也會削弱美國對歐洲事務的發言權。而提供核動力潛艦技術，放寬特定國家使用攻擊性武器的限制，除了有洩露關鍵技術的疑慮，也可能破壞區域平衡，引發軍備競賽。特別是盟邦對美國的依賴越小，美國的影響力也會變的更小。
而在戰術層面，美國本來就是少數具備全球打擊能力的超級強權，不只擁有全世界最多的空中加油機與運輸機隊，海運能力也十分驚人，還在世界各地預置許多武器裝備，以備不時之需。但要維持這樣的作戰能力，十分的昂貴，讓美國負擔沉重。B-2匿蹤轟炸機的出現，首次改變了這個問題，雖然B-2全部駐紮在美國本土的原因，一部份是為了保密，但另一方面也是成本的考量。雖然每次出擊都要跨洲飛行，不斷進行空中加油，費用極高，但B-2執行戰略巡弋或真正進行作戰任務的頻率並不高，這樣整體算下來，全部駐紮在美國本土的費用，還是較為便宜。即將服役的B-21匿蹤轟炸機與未來的第六代戰機，都號稱擁有跨洲作戰能力，很可能都會採取這種部署模式。一方面可以加強美國本土的防禦，另一方面也能避免駐紮在海外的龐大支出。
無人機的出現，也讓美國這種跨洲作戰模式變的更為可行，因為美軍的無人機大多透過衛星進行通訊，具備全球運作能力。美國就曾多次在演習或實戰中，由美國本土的無人機控制中心，操控無人機執行任務。再加上無人機最大的特點就是可以長時間滯空飛行，容易部署，以後操控人員留在美國本土，只有無人機與少數維修人員前進部署的情況，應該會越來越常見，並會進一步擴展到無人艦艇與地面無人載具。最後是太空已成為兵家必爭之地，太空戰的最大特點是戰場在地球軌道上，全球都處於同一個戰區，除了少數通訊與監控設施建置在海外，美國的太空軍多數都在美國本土。這些作戰模式的改變或科技的進步，都有助於美國將部隊轉移回國內，不必再全球駐紮，分散兵力。然而這樣的跨洲作戰概念還未經過實戰考驗，是否有效，仍受質疑。
台灣有機會獲得更重要的武器系統
無論如何，美國的這一波新孤立主義浪潮，已影響了美國的對外政策，並將重塑全球的戰略格局。雖然說孤立主義一直是美國悠久的傳統，常常左右美國的對外政策，但過去美國的孤立主義往往被國際情勢給打破。關鍵的原因在於美國是個重商的海權國家，航線的安全是美國的命脈，一旦受到威脅，美國若不積極介入處理，將直接影響到美國的生存發展。而台灣海峽周邊的航線極為重要，在這份國家安全戰略報告中就特別強調，南海的運輸量佔全球的三分之一，美國若失去對南海的控制權，將很難維持世界霸主的地位，即使想利用盟邦出錢出力，調整戰略與戰術手段，尋求平衡點，恐怕也很難如意。特別是中國的崛起，讓印太地區的情勢變的更詭譎，美國如果只是要求第一島鏈國家增強軍事實力，卻把大量兵力撤回美國，將很難獲得盟邦信任。
對台灣來說，雖然美國是台灣最重要的盟邦與武器技術供給國，但美國政府長期受到817公報的限制，也不希望台灣擁有長程攻擊火力，避免兩岸爆發不必要的衝突。不過這樣的情況似乎已在改變中，之前美國已出售陸軍戰術飛彈與增程型戰區外對地攻擊飛彈（SLAM-ER）給台灣，近期更是積極促成台灣與美國的廠商合作，生產具備長程攻擊能力的自殺無人機。這最主要的原因當然是中國的武力威脅越來越大，但另一方面也代表美國希望，台灣在增加國防預算之後，建構更強大的嚇阻能力，以減輕美國的壓力。台灣其實可以趁這個機會，仔細思考最迫切需要的關鍵武器是什麼，積極與美方洽談。畢竟南韓獲得了核動力潛艦的技術與燃料，日本獲得了戰斧巡弋飛彈與F-35B艦載機。台灣應該也有機會獲得更重要的武器系統，以對抗中國的步步進逼。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
紀永添專欄：南韓三軸防禦戰略給台灣之盾的啟發
紀永添專欄：中國新一代主力戰車為什麼火力變得更小？
紀永添專欄：川普不是胡言亂語—鐵甲戰艦重出江湖的理論與考量
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 23
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 69
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 50
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 562
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 171
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 19 小時前 ・ 86
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 78
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 257
2025色色榜單出爐！統神SWAG首播破百萬觀看 台灣老司機最持久
（記者周德瑄／綜合報導）成人直播平台SWAG今日發布2025老司機年度報告，統神憑藉首播摸男優下體內容奪下年度 […]引新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 61
羽球／紀錄女王！安洗瑩單季獎金破100萬美金 收穫11冠追平最多
韓國世界球后安洗瑩21日在世界羽聯（BWF）年終賽，以21：13、18：21、21：10擊敗中國好手王祉怡，拿下本季第11座冠軍追平前日本球王桃田賢斗的史上最多，另外安洗瑩本季收穫破100萬美金（約3451萬台幣）獎金，成為史上第1人，目前生涯累積獎金總數也是獨居第一寶座。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 8
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 19 小時前 ・ 22
陳詩媛婚禮誓詞「淚崩告白王齊麟」寶寶性別首度曝光！
兩屆奧運金牌羽球國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（暱稱「十元」）21日晚在台北萬豪酒店舉辦盛大婚禮，席開60桌，現場星光熠熠，氣氛熱鬧而溫馨。兩人今年6月完成結婚登記，10月對外分享懷孕喜訊，目前已懷孕6個多月。婚禮中特別安排性別派對，是個男孩，現場洋溢滿滿祝福與笑聲。夫妻倆依循傳統完成迎娶與證婚儀式，王齊麟表示：「爸媽重視傳統，希望與親友一起見證彼此承諾與幸福時刻。」中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 16
羽球》奧運金牌王齊麟今晚結婚 最親密夥伴李洋當證婚人
兩屆奧運羽球男雙金牌王齊麟，今晚在台北萬豪酒店舉行「世紀婚禮」，運動部長李洋也擔任證婚人，希望王齊麟和妻子「十元」陳詩媛遇到任何問題都能迎刃而解，幸運久久！王齊麟和陳詩媛今晚婚禮邀請體育界、娛樂圈等友人到場祝賀，而李洋也沒有缺席，更擔任證婚人，證明兩人的交情。自由時報 ・ 11 小時前 ・ 15
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 41
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年
（中央社台北20日電）國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因為他在2024年5月至9月間操縱或企圖操縱22場比賽。上個月，ITIA才對兩名打假球的中國網球選手處以禁賽罰款，另有一名選手遭臨時停賽。中央社 ・ 1 天前 ・ 19